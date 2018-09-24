«Отцовские гены»: Младшая дочь Александра Реввы показала танец робота

Знаменитый отец часто показывает поклонникам видео и фото с Амели, рассказывая о буднях дочери. Артист постоянно иронизирует свои посты. Последним роликом стал «танец робота» в исполнении девочки. Сначала она не хотела показывать, однако после уговоров мамы приятно удивила фолловеров Александра Реввы. Пост за сутки собрал свыше 282 тысяч лайков. Фанаты комика уверены, что Амели очень схожа на звездного отца. У девочки большие густые брови, что сейчас в тренде, пухленькие губки и большие серо-зеленые глаза. Также подписчики отметили, что малышки передались отцовские гены.Юморист также воспитывает старшую дочку Алису. Родители уже позиционируют девочку как модель и певицу. Она тоже отличилась яркой внешностью, которую унаследовала и от мамы, и от папы поровну. У ребенка большие карие глаза и густые черные волосы.