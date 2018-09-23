В Мурманске молодая девушка выпала из окна 8-го этажа

Пользователь, который сообщил о происшествии, утверждает, что все произошло в вечернее время, между 6-тью и 10-тью часами. Выпав из окна, 20-летняя жительница Мурманска была еще жива. На место выехали сотрудники полиции и реанимационная бригада скорой помощи. На сегодняшний день вестей о состоянии здоровья девушки нет, и ожидать их стоит лишь с понедельника.