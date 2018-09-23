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Ирина Нельсон рассказала об отношении своих фанатов к Малаховой

Солистка группы Reflex Ирина Нельсон поделилась новостями о личной жизни, планами на будущее касательно группы и других видов деятельности. Также певица упомянула негативное отношение собственных фанатов к Жене Малаховой.

Ирина Нельсон рассказала об отношении своих фанатов к Малаховой


Недавно Нельсон дала интервью новостному порталу “СтарХит”, в котором ответила на множество вопросов, интересующих ее фанатов. В частности, певица рассказала о негативном отношении ее поклонников к Жене Малаховой, также участнице музыкального коллектива Reflex. Такая реакция была связана с тем, что большая часть аудитории хотела видеть и слышать лишь Ирину Нельсон. Впрочем, Малахова стала актрисой, благодаря чему постепенно приобретает большое количество собственных фанатов. Саму же Нельсон, по ее словам, никогда не интересовала карьера актрисы по причине постоянного отсутствия дома и трудностей в создании и удержании семьи, и она рада за успех Жени Малаховой.

Ближе к концу интервью журналисты попросили Нельсон ответить, что же для нее важнее в жизни: продолжение карьеры певицы или же тренерская деятельность. Певица ответила, что, несмотря на любовь к группе, именно йогой она планирует заниматься оставшуюся жизнь, однако и музыке будет уделять внимание параллельно.


 
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ШоуБиз
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 13:27

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