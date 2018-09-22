В Красноярском крае мужчина пять лет насиловал свою несовершеннолетнюю дочь

Следствием установлено, что отец с 2008 года по 2013 год подвергал девочку сексуальному насилию. Когда мужчина впервые это сделал, дочери было только семь лет. В региональном Управлении СК России не распространяются, каким именно методом полицейским удалось вычислить педофила, так как о произошедшем запуганный ребёнок не рассказал даже своей матери.Сейчас предполагаемый насильник-педофил арестован на два месяца. В отношении мужчины возбуждено уголовные дело. Следователи не исключают, что в течение следствия могут стать известны другие подобные факты, потому что кроме пострадавшей малолетней девочки в семье есть ещё двое детей. Полицейские уже допросили злоумышленника, который признал свою вину.