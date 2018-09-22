Новый смартфон Samsung оборудован многомодульной камерой с четырьмя датчиками
Представленный недавно компанией Samsung смартфон Galaxy A7, оказался первым аппаратом, который оборудовали тройной основной камерой. Также отмечается, что на рынке данный вариант смартфона получился самым дешевым.
Причем Samsung не собирается на этом останавливаться, компания выпустит уже в ближайшее время смартфон, основная камера которого будет включать четыре модуля. Кроме того, работа данной камеры не будет отличаться от конкурентных моделей. Скорее всего, технология будет соответствовать Nokia 9, у которой многомодульная камера состоит из пяти датчиков. Только новинке от Samsung предстоит выйти раньше.
Помимо прочего, смартфону не предстоит занять флагманские позиции, это отразиться и на его стоимости. При этом аппарат не будет и глобальным, что немного странно, особенно если учитывать наличие инновационной камеры.
Причем Samsung не собирается на этом останавливаться, компания выпустит уже в ближайшее время смартфон, основная камера которого будет включать четыре модуля. Кроме того, работа данной камеры не будет отличаться от конкурентных моделей. Скорее всего, технология будет соответствовать Nokia 9, у которой многомодульная камера состоит из пяти датчиков. Только новинке от Samsung предстоит выйти раньше.
Помимо прочего, смартфону не предстоит занять флагманские позиции, это отразиться и на его стоимости. При этом аппарат не будет и глобальным, что немного странно, особенно если учитывать наличие инновационной камеры.
Технологии
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 19:08