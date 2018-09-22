Новый смартфон Samsung оборудован многомодульной камерой с четырьмя датчиками

Причем Samsung не собирается на этом останавливаться, компания выпустит уже в ближайшее время смартфон, основная камера которого будет включать четыре модуля. Кроме того, работа данной камеры не будет отличаться от конкурентных моделей. Скорее всего, технология будет соответствовать Nokia 9, у которой многомодульная камера состоит из пяти датчиков. Только новинке от Samsung предстоит выйти раньше.Помимо прочего, смартфону не предстоит занять флагманские позиции, это отразиться и на его стоимости. При этом аппарат не будет и глобальным, что немного странно, особенно если учитывать наличие инновационной камеры.