Пловчиха Юлия Ефимова сделала провокационный снимок на фоне храма

В комментариях к фото фолловеры начали выражать своё недовольство. Они заявили, что кадр хоть красивый, но очень провокационный. Подписчики считают, что сделанное фото в полуобнаженном виде на фоне храма - это богохульство.Однако нашлись и те, кто выступил в защиту Юлии Ефимовой, заявляя, что спортсменка прекрасна, при этом не стоит ей приклеивать ярлык про богохульство. Пост пятикратной чемпионки мира в течение восемнадцати часов сумел собрать свыше 14 тысяч отметок «Нравится».