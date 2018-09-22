Экс-участница «Дома-2» Ольга Жарикова начала интернет-войну с семейством Гобозовых

«Заблокировали они меня..что один, что вторая! Артасян (Гобозова или Устиненко, определись какая у тебя фамилия, кукушенция) ты мне вообще спасибо должна сказать и быть благодарна, за то, что второй раз на проект попала, да ещё и с какой крутой историей!!! И хорошие мамы не оставляют ребёнка не понятно где. И не оставляют надолго и скучают, а тебе все равно!..», - обратилась Ольга Жарикова к бывшей супруге своего экс-возлюбленного Алиане Устиненко.

«..Не хотела оправдываться, так как ты мне больше никто…В этом месте я была не счастлива, я там страдала 2,5 месяца, а тебе было по кайфу это смотрю! И мне интересно, что ж ты такого узнал и сделал настолько глупые выводы? То что я ушла с офиса когда ты пришёл ?1е - я собиралась уходить из него и только, во-вторых, с тобой я не хотела общаться .. не понимаю, что ты хочешь добиться своими сообщениями, которыми пытаешься вывести меня на негативные эмоции, так не возвращают девушек, поэтому мой очередной вывод, что ловишь хайп, ну вот и я тоже решила написать!..», - продолжила бывшая участница реалити-шоу «Дом-2».

«..То, что ты додумываешь - это твои проблемы, хватит вводить людей в заблуждение! Был бы мужчиной, если бы признал, что виноват изначально ты! И да, когда поднимал на меня руку и когда изменял, я это не прощала никогда до конца!!! Деньги Саш, это больная тема у тебя всегда, по сути никогда мне их не давал, да я и не требовала, я сама с финансами старалась справляться!! Есть вещи, которые должны быть личными и между людьми, но видно телешоу для тебя важнее, чем собственное достоинство!!!

Антифанаты, хейтеры, а это вам! Когда была с Сашей, я хотела правда наладить общения с некоторыми людьми, потому что думала придётся общаться с ними в дальнейшем. А сейчас я просто ограничу своё общение с лицемерными и двуличными и завидовать им точно не в чем!!! Была бы сейчас возможность, не волнуйтесь сказала бы всё в лицо, а не тут, но Москва большая знаете..P.S. ну и конечно же я неотразимая и лучшая!», - подытожила свои высказывания Ольга Жарикова.

«Надеюсь, каждый из нас будет счастлив. Я желаю тебе этого искренне. Вот знаете, в жизни не всегда все складывается гладко и не всегда так, как мы хотим. Люди сходятся, расходятся. И расставаться всегда нелегко. Теперь я намерена исполнять свои мечты. Надеюсь, мой бизнес принесет свои плоды, и я останусь в Москве», - рассказала преданным поклонникам Ольга Жарикова.

«Мужчины, запомните, каждый раз отодвигая женщину на второй план, вы учите ее жить без вас. Человек находит время для всего, что он действительно хочет. У женщин нет правил, есть только настроение. Какое настроение, такие и правила. И мужчины, помните одну простую вещь: женщины никогда не прощают до конца!», - заявляла Ольга Жарикова в личном микроблоге.

«Уверен, единственной причиной развода стало постоянное вмешательство мамы Александра, Ольги, которая по поводу и без дергала Алиану. Несмотря на скандальность проекта, в котором они участвовали, Александр и Алиана сохранили человеческие качества. Они были примером многим звездным семьям. В конце сентября вступит в законную решение суда по расторжению брака между звездной парой. Даже сейчас можно было бы сохранить семью, отменив решение суда, но надо ли, это не знаю. Думаю, мама Александра не угомонится и всегда будет совать свой нос в семью сына», - рассказал журналистам Назар Назаров, юрист экс-звезды прославленной телестройки «Дом-2».

Несмотря на то, что Александр Гобозов и Алиана Устиненко уже заблокировали во всех социальных сетях Ольгу Жарикову, экс-звезда прославленной телестройки «Дом-2» продолжает посвящать посты своему бывшему возлюбленному и его экс-супруге.Каждый день Ольга Жарикова у себя на страничке в социальной сети Instagram рассказывает преданным поклонникам о том, что Александр Гобозов не только неоднократно изменял ей, но и поднимал на нее руку, а также отказывался тратить на нее деньги, а только во всеуслышание говорил об этом на проекте.На днях бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» разместила в личном инста-блоге довольно интересный пост, в котором заявила, что для ее экс-избранника Александра Гобозова самой больной темой являются деньги.Стоит напомнить, что не так давно Александр Гобозов вместе с Ольгой Жариковой покинули скандальное реалити-шоу «Дом-2». Мужчина заявлял, что хочет в ближайшее время жениться на возлюбленной и сделает это сразу же после того, как официально разведется с Алианой Устиненко, матерью его единственного наследника.Тем не менее, практически сразу же после ухода Гобозов и Жарикова расстались. Об этом телезрителям телепроекта «Дом-2» сообщила сама Ольга. Девушка написала пост в личном инста-блоге, в котором рассказала о планах на будущее, а также пожелала своему бывшему избраннику счастья.Конечно же, что верные фанаты звездной парочки долгий период времени не понимали, почему Александр Гобозов и Ольга Жарикова решили расстаться, ведь всего несколько дней назад влюбленные только то и делали, что говорили о неземной любви. Тем не менее, им пришлось, несмотря на то, что молодые люди довольно часто расходились, принять такое решение своих любимчиков.Нужно сказать, что некоторое время телезрители «Дома-2» были уверены в том, что причиной расставания Гобозова и Жариковой была Алиана Устиненко, с которой Александра связывают довольно близкие отношения.Ранее Ольга не единожды намекала на то, что в их отношениях с Сашей назревает кризис, который может привести к окончательному расставанию. По всей видимости, именно кризис отношений и стал причиной того, что молодые люди больше не хотят знать друг друга.Как бы там ни было, но недавно Александр Гобозов в очередной раз официально развелся с матерью своего единственного сына - Алианой Устиненко. По словам адвоката бывшего участника реалити-шоу «Дом-2», единственной причиной расставаний Саши и Алианы является родственница мужчины – Ольга Васильевна, которая постоянно вмешивается в отношения своего сына.Также Назар Назаров добавил, что считает Александра Гобозова достаточно порядочным человеком, а Алиану Устиненко – хорошей молодой мамой. Адвокат просто-таки убежден, что бывшие супруги в будущем еще будут вместе.