Ирина Агибалова планирует подать в суд на Татьяну Африкантову

«И это всего лишь 1/10 часть того, что наговорила эта женщина в ПРЯМОМ ЭФИРЕ обо мне. После суда, после того как оплатила около 200 тысяч рублей за свой язык, она продолжает оскорблять меня. Вот из-за таких людей я радуюсь тому, что написано в предыдущем посте! А вам бы понравилось такое?..», - поинтересовалась у своих подписчиков Ирина Александровна в личном инста-блоге.

«..Не хочет знать обо мне и слышать и каждый день обо мне и обо мне. Потом на новый год присылает в вотсап поздравление с текстом какая мы замечательная семья и т.д. Хочешь забыть человека? Не говори о нём! Я вот молчала долго, но предупредила сразу после решения суда, что второй раз может штраф быть и побольше! А может и не только штраф! Мой адвокат уже получил полную версию этого видеоразговора. Ждём-с», - продолжила Агибалова-старшая, прикрепив к своему посту короткий видеоролик, в котором Татьяна Владимировна Африкантова на самом деле говорит о нем много чего лишнего.

«В сентябре мне предстоит еще одна липосакция. Дело в том, что объем работы очень большой. Это стало понятно во время УЗИ. Поэтому Светлана решила сделать операцию в два этапа. Остатки уберут осенью, а пока ношу компрессионное белье. Но я уже очень довольна. Муж отметил, что ножки стали ровнее. Слава Богу, что есть такой врач, которой можно довериться. Жду не дождусь, когда увижу окончательный результат. Думаю, что к Новому году он будет! Могу сказать, что стала себя чувствовать намного увереннее», - рассказала репортерам экс-звезда телестройки «Дом-2».

«Долгое время мои подписчицы спрашивали советы, где и какие процедуры можно сделать. Я рада, что теперь они будут приходить за этим ко мне, к проверенным мастерам. Сейчас здесь можно сделать маникюр, педикюр, процедуры для волос и лица, а также массаж», - рассказала преданным поклонникам телезнаменитость.

В последнее время преданные поклонники прославленной телестройки «Дом-2» начали обращать внимание на то, что ничему жизнь не учит экс-звезду телепроекта Татьяну Владимировну Африкантову.Уже давно некоторые телезрители поговаривают о том, что родственнице Марины нужно уже начинать носить в своей сумочке пластырь, которым она будет заклеивать себе рот, чтобы не рассказывать своим фанатам и каждому встречному, что на самом деле происходит в Периметре.По мнению зрителей «Дома-2», особенно о пластыре Татьяне Владимировной нужно вспоминать в тот момент, когда она выходит со своей странички в социальной сети Instagram в «прямой эфир», где Африкантова-старшая то и дело высказывает свое личное мнение не только о действующих участниках реалити-шоу, но и о звездах телепроекта, которые давным-давно покинули Периметр.Стоит напомнить, что Татьяну Владимировну не так давно уже наказало руководство телешоу «Дом-2», оштрафовав Марину Африкантову на сто тысяч рублей, а чуть больше года назад женщине самой пришлось заплатить почти двести тысяч рублей за то, что она оклеветала Ирину Александровну Агибалову.Оказывается, что Африкантова-старшая искренне верила в то, что если она соберет все сплетни в социальных сетях и озвучит их в своем инста-блоге, да и еще и добавит от себя, что имеет ряд неопровержимых доказательств, то количество ее подписчиков неизбежно начнет увеличиваться прямо-таки на глазах, в свою очередь ей за это ничего не будет.Тем не менее, Ирина Александровна Агибалова, как выяснилось, оказалась намного хитрее. Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» год назад подала в суд на свою обидчицу. Как известно, после длительных слушаний и огромнейшего количества проблем Ирине Александровне все-таки удалось одержать победу в суде и отсудить у Татьяны Владимировной довольно приличную компенсацию.Конечно же, что Африкантова-старшая выплатила все Агибаловой до копейки. Татьяна Владимировна даже принесла публичные извинения Ирине Александровне и пообещала, что больше никогда не будет, не то, что говорить, даже думать об участнице «Дома-2». Как бы там ни было, но хватило говорливой звезды реалити-шоу только на год.Несколько дней назад Татьяна Владимировна, выйдя в очередной раз со своей странички в социальной сети Instagram в «прямой эфир», снова начала ругать Ирину Александровну. Однако, как выяснилось, Агибалова-старшая уже давно не обижается на беспочвенные оскорбления в свою сторону от родственницы Марины.Более того, бывшая участница «Дома-2» заявила, что ей знаком очень хороший способ, которым она сможет не только заткнуть рот Африкантовой-старшей, но и прилично подзаработать.На сегодняшний день множество преданных поклонников реалити-шоу «Дом-2» уверены в том, что очередного судебного разбирательства Татьяне Африкантовой все-таки не удастся избежать, как и финансовых потерь ее семейству.Также, выяснилось, что телезрители очень верят в то, что на этот раз родственница Марины вынесет урок из очередных своих же ошибок и все-таки научится высказываться о своих коллегах более корректно, даже если они на самом деле этого и заслуживают.К слову, недавно Ирина Александровна Агибалова рассказала журналистам, что в этом месяце ей предстоит пережить операцию. Бывшая участница телепроекта «Дом-2» намерена сделать в очередной раз липосакцию.Напомним, что в начале лета текущего года экс-звезда реалити-шоу сделала липосакцию ног. По словам Ирины Александровны, жировые отложения давили ей на сосуды, поэтому лимфа работала очень плохо, что приводило к возникновению жутких отеков.Нужно сказать, что преданные поклонники Ирины Александровны не единожды отмечали, что по отношению к стройному телу у Агибаловой-старшей непропорционально полные ноги. Как правило, бывшая участница реалити предпочитала прятать их под длинными нарядами.Как бы там ни было, но совсем скоро страданиям Ирины Александровны придет конец. Более того, на сегодняшний день внешность Агибаловой-старшей является частью ее же работы. Напомним, что недавно в Сети появилась информация о том, что экс-звезда «Дома-2» стала лицом одного из московских салонов красоты, руководителем которого сама же и является.