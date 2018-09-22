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Ирина Агибалова планирует подать в суд на Татьяну Африкантову

Бывшая участница скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Ирина Александровна Агибалова подает в суд на свою коллегу по съемочной площадке - Татьяну Владимировну Африкантову.

В последнее время преданные поклонники прославленной телестройки «Дом-2» начали обращать внимание на то, что ничему жизнь не учит экс-звезду телепроекта Татьяну Владимировну Африкантову.

Ирина Агибалова планирует подать в суд на Татьяну Африкантову


Уже давно некоторые телезрители поговаривают о том, что родственнице Марины нужно уже начинать носить в своей сумочке пластырь, которым она будет заклеивать себе рот, чтобы не рассказывать своим фанатам и каждому встречному, что на самом деле происходит в Периметре.

По мнению зрителей «Дома-2», особенно о пластыре Татьяне Владимировной нужно вспоминать в тот момент, когда она выходит со своей странички в социальной сети Instagram в «прямой эфир», где Африкантова-старшая то и дело высказывает свое личное мнение не только о действующих участниках реалити-шоу, но и о звездах телепроекта, которые давным-давно покинули Периметр.

Стоит напомнить, что Татьяну Владимировну не так давно уже наказало руководство телешоу «Дом-2», оштрафовав Марину Африкантову на сто тысяч рублей, а чуть больше года назад женщине самой пришлось заплатить почти двести тысяч рублей за то, что она оклеветала Ирину Александровну Агибалову.

Оказывается, что Африкантова-старшая искренне верила в то, что если она соберет все сплетни в социальных сетях и озвучит их в своем инста-блоге, да и еще и добавит от себя, что имеет ряд неопровержимых доказательств, то количество ее подписчиков неизбежно начнет увеличиваться прямо-таки на глазах, в свою очередь ей за это ничего не будет.

Ирина Агибалова планирует подать в суд на Татьяну Африкантову


Тем не менее, Ирина Александровна Агибалова, как выяснилось, оказалась намного хитрее. Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» год назад подала в суд на свою обидчицу. Как известно, после длительных слушаний и огромнейшего количества проблем Ирине Александровне все-таки удалось одержать победу в суде и отсудить у Татьяны Владимировной довольно приличную компенсацию.

Конечно же, что Африкантова-старшая выплатила все Агибаловой до копейки. Татьяна Владимировна даже принесла публичные извинения Ирине Александровне и пообещала, что больше никогда не будет, не то, что говорить, даже думать об участнице «Дома-2». Как бы там ни было, но хватило говорливой звезды реалити-шоу только на год.

Несколько дней назад Татьяна Владимировна, выйдя в очередной раз со своей странички в социальной сети Instagram в «прямой эфир», снова начала ругать Ирину Александровну. Однако, как выяснилось, Агибалова-старшая уже давно не обижается на беспочвенные оскорбления в свою сторону от родственницы Марины.

Более того, бывшая участница «Дома-2» заявила, что ей знаком очень хороший способ, которым она сможет не только заткнуть рот Африкантовой-старшей, но и прилично подзаработать.

Ирина Агибалова планирует подать в суд на Татьяну Африкантову


«И это всего лишь 1/10 часть того, что наговорила эта женщина в ПРЯМОМ ЭФИРЕ обо мне. После суда, после того как оплатила около 200 тысяч рублей за свой язык, она продолжает оскорблять меня. Вот из-за таких людей я радуюсь тому, что написано в предыдущем посте! А вам бы понравилось такое?..», - поинтересовалась у своих подписчиков Ирина Александровна в личном инста-блоге.


«..Не хочет знать обо мне и слышать и каждый день обо мне и обо мне. Потом на новый год присылает в вотсап поздравление с текстом какая мы замечательная семья и т.д. Хочешь забыть человека? Не говори о нём! Я вот молчала долго, но предупредила сразу после решения суда, что второй раз может штраф быть и побольше! А может и не только штраф! Мой адвокат уже получил полную версию этого видеоразговора. Ждём-с», - продолжила Агибалова-старшая, прикрепив к своему посту короткий видеоролик, в котором Татьяна Владимировна Африкантова на самом деле говорит о нем много чего лишнего.


На сегодняшний день множество преданных поклонников реалити-шоу «Дом-2» уверены в том, что очередного судебного разбирательства Татьяне Африкантовой все-таки не удастся избежать, как и финансовых потерь ее семейству.

Также, выяснилось, что телезрители очень верят в то, что на этот раз родственница Марины вынесет урок из очередных своих же ошибок и все-таки научится высказываться о своих коллегах более корректно, даже если они на самом деле этого и заслуживают.

Ирина Агибалова планирует подать в суд на Татьяну Африкантову


К слову, недавно Ирина Александровна Агибалова рассказала журналистам, что в этом месяце ей предстоит пережить операцию. Бывшая участница телепроекта «Дом-2» намерена сделать в очередной раз липосакцию.

Напомним, что в начале лета текущего года экс-звезда реалити-шоу сделала липосакцию ног. По словам Ирины Александровны, жировые отложения давили ей на сосуды, поэтому лимфа работала очень плохо, что приводило к возникновению жутких отеков.

«В сентябре мне предстоит еще одна липосакция. Дело в том, что объем работы очень большой. Это стало понятно во время УЗИ. Поэтому Светлана решила сделать операцию в два этапа. Остатки уберут осенью, а пока ношу компрессионное белье. Но я уже очень довольна. Муж отметил, что ножки стали ровнее. Слава Богу, что есть такой врач, которой можно довериться. Жду не дождусь, когда увижу окончательный результат. Думаю, что к Новому году он будет! Могу сказать, что стала себя чувствовать намного увереннее», - рассказала репортерам экс-звезда телестройки «Дом-2».


Нужно сказать, что преданные поклонники Ирины Александровны не единожды отмечали, что по отношению к стройному телу у Агибаловой-старшей непропорционально полные ноги. Как правило, бывшая участница реалити предпочитала прятать их под длинными нарядами.

Ирина Агибалова планирует подать в суд на Татьяну Африкантову


Как бы там ни было, но совсем скоро страданиям Ирины Александровны придет конец. Более того, на сегодняшний день внешность Агибаловой-старшей является частью ее же работы. Напомним, что недавно в Сети появилась информация о том, что экс-звезда «Дома-2» стала лицом одного из московских салонов красоты, руководителем которого сама же и является.

«Долгое время мои подписчицы спрашивали советы, где и какие процедуры можно сделать. Я рада, что теперь они будут приходить за этим ко мне, к проверенным мастерам. Сейчас здесь можно сделать маникюр, педикюр, процедуры для волос и лица, а также массаж», - рассказала преданным поклонникам телезнаменитость.


 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:02

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