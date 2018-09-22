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Эксперты назвали ТОП-3 кроссоверов на российском рынке стоимостью до 2 млн рублей

Эксперты составили ТОП-3 кроссоверов на российском рынке, чья стоимостью до 2 млн рублей. Победителем стал обновлённый Hyundai Santa Fe.

Эксперты назвали ТОП-3 кроссоверов на российском рынке стоимостью до 2 млн рублей


Hyundai Santa Fe не так давно поступил в продажи с новым обвесом кузова. При этом модель получила более агрессивный внешний вид и стала более популярной, хотя цена авто начинается от 1,99 миллиона рублей. Этот внедорожник, по мнению экспертов, побеждает в ТОП-3 в своей базовой комплектации. Покупатель получит 2,4,-литровый бензиновый мотор, развивающий мощность 188 л. с., работая в паре с шестискоростной автоматической коробкой передач. На втором месте - Skoda Kodiaq. В данном случае, приобретя автомобиль за 2 млн рублей покупатель получит максимальную комплектацию с полным приводом и автоматической коробкой передач. Мощность агрегата у этой версии достигает 190 л.с.

На последнем месте находится Toyota RAV4. Данный кроссовер средней комплектацией, поскольку топовый вариант этой модели выходит за пределы 2 млн рублей.


 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:42

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