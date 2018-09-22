Эксперты назвали ТОП-3 кроссоверов на российском рынке стоимостью до 2 млн рублей

Hyundai Santa Fe не так давно поступил в продажи с новым обвесом кузова. При этом модель получила более агрессивный внешний вид и стала более популярной, хотя цена авто начинается от 1,99 миллиона рублей. Этот внедорожник, по мнению экспертов, побеждает в ТОП-3 в своей базовой комплектации. Покупатель получит 2,4,-литровый бензиновый мотор, развивающий мощность 188 л. с., работая в паре с шестискоростной автоматической коробкой передач. На втором месте - Skoda Kodiaq. В данном случае, приобретя автомобиль за 2 млн рублей покупатель получит максимальную комплектацию с полным приводом и автоматической коробкой передач. Мощность агрегата у этой версии достигает 190 л.с.На последнем месте находится Toyota RAV4. Данный кроссовер средней комплектацией, поскольку топовый вариант этой модели выходит за пределы 2 млн рублей.