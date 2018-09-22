Ученые: Космический шторм назван причиной гибели китайского государства

Перестало существовать государство Бохай в Манчжурии в 926 году нашей эры, только причины его исчезновения не известны до сих пор. По мнению специалистов, причиной послужил вулкан Пэктусан, масштабное извержение которого отмечено, как самое глобальное в истории человечества. Последние исследования ученых показали, сильные вспышки на Солнце послужили настоящей причиной исчезновения государства. Их локальное воздействие пришлось на территорию восточного полушария Земли. Учеными была найдена погребенная под слоем застывшей лавы лиственница, которая явно была подвержена воздействию космического шторма.Существуют и другие версии, одна из которых указывает, что жители древнего государства сами покинули данную местность. А поселились кочевники на территории Манчжурии уже после извержения, через несколько сотен лет.