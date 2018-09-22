Итальянские ученые провели испытания детектора поиска воды на Марсе в пустыне

Испытания организованы в рамках проведения миссии AMADEE-18, прошедшей в начале года на территории пустыни южной части Омана Дофаре. Здесь полностью отсутствует растительность, что наиболее соответствует условиям, наблюдаемым на Марсе. Процесс тестирования аппарата занял четыре недели. Специалисты проверили работу навигационных систем, комплекса оборудования, а также возможности теплиц, предназначенных для выращивания растений.ScanMars прошел все этапы проверок по подповерхностному поиску воды. Принцип основан на радиоволновых импульсах, которые посылает и принимает аппарат. Итоговыми сигналами не указывается на конкретное место нахождения воды, детекторы учитывают наличие аллювиальных отложений.