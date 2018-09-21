56-летняя Екатерина Андреева показала массаж для подтянутого овала лица

"Хотите быть молодыми? Тогда быстро на одну ногу встали, руки развели в стороны и стоять.. стоять, я сказала! Мне так отец говорил, когда я маленькой была, а сейчас мне повторяют тренеры и учителя, а я - вам", - дала еще один совет звезда, добавив к посту видео.

Андреева рассказала, что для процедуры необходим китайский бань, или, если такого под рукой нет, - обычная скалка. Нужно ею прокатывать по линии подбородка. Процедуру телеведущая советует повторять ежедневно утром, тогда овал лица будет упрогим, а щеки не станут обвисшими.Фанатам Екатерины Андреевой советы понравились. Они верят, что массаж скалкой действительно поможет, так как 56-летняя телеведущая совершенно не выглядит на свой возраст.