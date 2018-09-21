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56-летняя Екатерина Андреева показала массаж для подтянутого овала лица

Телеведущая Екатерина Андреева в Instagram раскрыла секрет своего подтянутого лица. 56-летняя звезда рассказала, что помогает ей особый массаж, который также позволяет снять усталость.

56-летняя Екатерина Андреева показала массаж для подтянутого овала лица


Андреева рассказала, что для процедуры необходим китайский бань, или, если такого под рукой нет, - обычная скалка. Нужно ею прокатывать по линии подбородка. Процедуру телеведущая советует повторять ежедневно утром, тогда овал лица будет упрогим, а щеки не станут обвисшими.

"Хотите быть молодыми? Тогда быстро на одну ногу встали, руки развели в стороны и стоять.. стоять, я сказала! Мне так отец говорил, когда я маленькой была, а сейчас мне повторяют тренеры и учителя, а я - вам", - дала еще один совет звезда, добавив к посту видео.


Фанатам Екатерины Андреевой советы понравились. Они верят, что массаж скалкой действительно поможет, так как 56-летняя телеведущая совершенно не выглядит на свой возраст.

 
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ШоуБиз
Добавил: Эдельман Катерина Сегодня, 13:34
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