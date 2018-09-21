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В Севастополе 8-летняя девочка умерла после падения с качели

В Севастополе на детской площадке с качелей упала 8-летняя девочка, получив травму, не совместимую с жизнью. В связи со смертью ребёнка следователи регионального СК РФ приступили к доследовательной проверке.

В Севастополе 8-летняя девочка умерла после падения с качели


В пресс-службе Следственного комитета сообщили о том, что происшествие с летальным исходом случилось 9 сентября нынешнего года. В Нахимовском районе города во дворе многоквартирного дома 8-летняя девочка во время прогулки на детской площадке упала с качелей, в результате чего она получила травму головного мозга. После падения ребёнка доставили в детскую больницу, где спустя девять дней он скончался.

Официальные представители СУ СК РФ по Севастополю сообщили, что в настоящее время проводится ряд проверочных мероприятий, по завершению которых будет принято процессуальное решение.

 
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Происшествия
Добавил: Алина Сегодня, 11:45
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