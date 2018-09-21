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Ольга Рапунцель не переживает за победу в конкурсе «Человек года»

Буквально несколько дней назад участники телепроекта «Дом-2» Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко получили долгожданный отпуск и вместе со своей пятимесячной дочерью Василисой отправились в родной Владивосток, дабы познакомить малышку со второй бабушкой и прабабушкой.

Ольга Рапунцель не переживает за победу в конкурсе «Человек года»


На своей странице в социальной сети Instagram молодая мамочка рассказала своим подписчикам, что перелет прошел хорошо, поскольку Василисе выделили люльку и она практически все время спала.

«Несмотря на долгий девятичасовой перелёт и разница во времени 7 часов, Василиса чувствовала себя хорошо. Самое главное кормить ребёнка, поить на взлёте и посадке, тогда ушки закладывать не будет. Мы забронировали люльку, малышка в ней спала с большим удовольствием, я очень рада, что все прошло хорошо», - написала она.

Однако пользователи Сети не совсем понимают, зачем супруги улетели домой в самый разгар конкурса «Человек года», главным призом которого является квартира в Москве. По их мнению, Оля и Дима наоборот должны быть у всех на виду, чтобы зритель видел, за кого нужно голосовать.

Ольга Рапунцель не переживает за победу в конкурсе «Человек года»


Впрочем, Рапунцель поспешила успокоить своих фанатов, ведь она хоть и покинула периметр, но ненадолго. Уже через несколько дней они с мужем уже будут лететь обратно, а это значит, что совсем скоро на экраны начнут выходить эфиры с их участием.

По словам молодой мамочки, на данный момент в Москве отсутствует еще несколько сильных участников конкурса, а потому волноваться пока не о чем.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 11:41
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