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Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Мария Кросс в борьбе с раком лишилась своих волос

Известная кинозвезда Мария Кросс не скрывает радостную новость от своих поклонников. Она победила смертельную болезнь, но при этом осталась без своих роскошных рыжих волос.

Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Мария Кросс в борьбе с раком лишилась своих волос


Ранее 56-летняя актриса нигде и никогда не заявляла о своей болезни. Ни в каких источниках такая информация не появлялась. Только сейчас, когда кинозвезда полностью уверена в своих силах, она решилась поведать эту страшную тайну своим поклонникам. Врачи поставили ей диагноз рак заднего прохода.

В своём микроблоге в Instagram звезда “Отчаянных домохозяек" решилась рассказать, как долгое время боролась за жизнь и чего ей это стоило. Она выставила фотографию, где вовсе не похожа на себя. Пышные длинные рыжие волосы сменил короткий ёжик. Все трудности онкологии Марией Кросс перенесла при поддержке её родных и самых близких друзей. Супруг Том Махони и две дочери-близняшки были рядом каждый день и поддерживали её во время прохождения изнурительных процедур.

Мария Кросс успокоила всех своих поклонников, и публично заявила, что полностью излечилась от онкологии 8 месяцев назад, и с этим покончено раз и навсегда.

 
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ШоуБиз
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 13:42
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