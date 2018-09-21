Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Мария Кросс в борьбе с раком лишилась своих волос

Ранее 56-летняя актриса нигде и никогда не заявляла о своей болезни. Ни в каких источниках такая информация не появлялась. Только сейчас, когда кинозвезда полностью уверена в своих силах, она решилась поведать эту страшную тайну своим поклонникам. Врачи поставили ей диагноз рак заднего прохода.В своём микроблоге в Instagram звезда “Отчаянных домохозяек" решилась рассказать, как долгое время боролась за жизнь и чего ей это стоило. Она выставила фотографию, где вовсе не похожа на себя. Пышные длинные рыжие волосы сменил короткий ёжик. Все трудности онкологии Марией Кросс перенесла при поддержке её родных и самых близких друзей. Супруг Том Махони и две дочери-близняшки были рядом каждый день и поддерживали её во время прохождения изнурительных процедур.Мария Кросс успокоила всех своих поклонников, и публично заявила, что полностью излечилась от онкологии 8 месяцев назад, и с этим покончено раз и навсегда.