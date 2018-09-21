Стас Садальский объяснил похудение Аллы Пугачевой инсулиновой зависимостью

Такое предположение Садальский сделал, когда увидел новые фотографии Аллы Пугачевой, демонстрирующие ее стройность и худобу. Однако певица никогда худой не была, а потому стройность носит болезненный характер.Сама Алла Пугачева регулярно в интервью говорит о своем плохом здоровье, она отмечает, что ей уже 69 лет и у нее подагрические ноги. Кроме того, несколько лет назад она пыталась лечь на пластическую операцию, но из-за проблем с сердцем и курения врачи отказали ей, потому что существует риск смерти.Секрет эффективного похудения под названием «СССР» Алла Пугачева открыла для себя в Израиле, где она лечилась от диабета. Суть диеты заключается в полном отказе от сладкой, соленой и сдобной пищи, но не обошлось и без таблеток, которые ей прописали врачи.