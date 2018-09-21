АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Возраст в 558 млн лет: Ученые обнаружили древние останки самого раннего животного на Земле
EUR 77.75 USD 66.47
Курс валют на 21.09.2018

Стас Садальский объяснил похудение Аллы Пугачевой инсулиновой зависимостью

Станислав Садальский рассказал о зависимости Аллы Пугачевой, из-за которой она сильно похудела. По словам актера, Примадонна долгое время страдает от сахарного диабета, поэтому у нее уже выработалась зависимость от инсулина.

Стас Садальский объяснил похудение Аллы Пугачевой инсулиновой зависимостью


Такое предположение Садальский сделал, когда увидел новые фотографии Аллы Пугачевой, демонстрирующие ее стройность и худобу. Однако певица никогда худой не была, а потому стройность носит болезненный характер.

Сама Алла Пугачева регулярно в интервью говорит о своем плохом здоровье, она отмечает, что ей уже 69 лет и у нее подагрические ноги. Кроме того, несколько лет назад она пыталась лечь на пластическую операцию, но из-за проблем с сердцем и курения врачи отказали ей, потому что существует риск смерти.

Секрет эффективного похудения под названием «СССР» Алла Пугачева открыла для себя в Израиле, где она лечилась от диабета. Суть диеты заключается в полном отказе от сладкой, соленой и сдобной пищи, но не обошлось и без таблеток, которые ей прописали врачи.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 12:16
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Цена базовой комплектации современного Hyundai
Биологи: Экстази повышает социальность у
Виртуальная клавиатура Tap Systems показала
УАЗ готовит к продаже обновленный внедорожник
Стас Садальский объяснил похудение Аллы Пугачевой
Учёные: Гаджеты могут оказывать разрушительное
В центре Москвы труп пенсионерки 5 месяцев
В Севастополе 8-летняя девочка умерла после
Возраст в 558 млн лет: Ученые обнаружили древние
Ольга Рапунцель не переживает за победу в
"Хулиганим": Ляйсан Утяшева в одном пиджаке
В инструкции IPhone XS и XS Max появилась
Александра Черно и Иосиф Оганесян вернулись на
«Родит быстрее Собчак»: Анастасия Решетова стала
Игровой смартфон Asus ROG Phone может появиться в
Во Владивостоке в водоеме обнаружено тело мужчины
Мария Порошина хранит в тайне имя отца пятого
GM опубликовал цену на кроссовер Chevrolet
Ученые: Фталаты в воздухе и на коже приводят к
В Якутии пропали четверо рыбаков
Уфолог обнаружил на Марсе человеческую фигуру и
"Путешественник во времени": Третья мировая война
Гиперкар Mercedes-AMG Project One вывели на
Звезда «Интернов» Светлана Камынина раскрыла
В вагине британки врачи обнаружили останки
Эксперты впервые сравнили игровые смартфоны
В Кемеровской области в ДТП погибли три человека
Последняя версия iOS получила секретный «рейтинг
Ольгу Бузову позвали замуж в Ереване
На Новом Арбате в Москве иномарка на скорости
Просмотреть все новости