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Анджелина Джоли тайно встречалась с Бредом Питтом в Лос-Анджелесе

Накануне стало известно о том, что Анджелина Джоли тайно встречалась с Бредом Питтом. Их встреча состоялась в Лос-Анджелесе в доме актрисы, куда она приехала с детьми в перерыве между съёмками.

Анджелина Джоли тайно встречалась с Бредом Питтом в Лос-Анджелесе


В настоящее время звёздная пара находится в бракоразводном процессе, который затянулся более чем на два года. Самым острым вопросом при разводе супругов является опека над детьми. Сейчас в отношениях Бреда Питта и Анджелины Джоли царит затишье, а недавно они встречались в сугубо деловых целях. Якобы встречу инициировала актриса, чтобы согласовать вопросы, касающиеся опеки.

По словам инсайдеров, Джоли решила попробовать уладить ситуацию мирным путём, что для Питта стало большим облегчением, так как он полностью готов этому предложению. Актёр на протяжении всего судебного процесса стремился к мирному разрешению конфликта, может быть теперь, наконец-то пара создаст для своих детей более спокойную атмосферу.

 
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ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 07:20
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