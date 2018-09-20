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Евгений Петросян снялся в программе Андрея Малахова

Евгений Петросян посетил шоу-проект Андрея Малахова. Об этом он рассказал на собственной странице в Instagram.

Евгений Петросян снялся в программе Андрея Малахова


Юморист принял участие в съемках программы «Привет, Андрей», который выйдет в эфир в субботу. Петросян сообщил, что работа проходила в достаточно теплой атмосфере и дал совет представителям СМИ брать в пример артистов, ведь журналистам сейчас, по его мнению, не хватает доброты. Юморист отметил, что издания обращают слишком большое внимание на его развод с Еленой Степаненко.

Сам выпуск телепрограммы был посвящен Михаилу Задорнову, которого Петросян считал коллегой и другом. Он с большой грустью вспоминал совместно пережитые моменты. Помимо юмориста шоу Малахова появились Лион Измайлов, Регина Дубовицкая, Геннадий Зюганов и другие известные в России личности.

 
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ШоуБиз
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 21:15
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