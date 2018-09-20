Евгений Петросян снялся в программе Андрея Малахова

Юморист принял участие в съемках программы «Привет, Андрей», который выйдет в эфир в субботу. Петросян сообщил, что работа проходила в достаточно теплой атмосфере и дал совет представителям СМИ брать в пример артистов, ведь журналистам сейчас, по его мнению, не хватает доброты. Юморист отметил, что издания обращают слишком большое внимание на его развод с Еленой Степаненко.Сам выпуск телепрограммы был посвящен Михаилу Задорнову, которого Петросян считал коллегой и другом. Он с большой грустью вспоминал совместно пережитые моменты. Помимо юмориста шоу Малахова появились Лион Измайлов, Регина Дубовицкая, Геннадий Зюганов и другие известные в России личности.