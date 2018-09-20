Эксперты прокомментировали введение новых автомобильных номеров в России

«В первую очередь это касается Приморского края, где самое большое количество японских машин. Новые знаки позволят сделать обстановку на дорогах безопаснее и выглядеть такая машина будет намного привлекательнее» - прокомментировал Виталий Архиреев, эксперт по автомобилям.Александр Холодов,член комиссии по безопасности дорожного движения Санкт-Петербурга заверил, что новые знаки будут удобны как водителям, так и государству. Автолюбителям России больше не придётся мучатся при креплении номерного знака.Камеры видеофиксации на дорогах будут заранее перепрограммированы на возможность узнавания новых номеров. В будущем планируют введение отдельных номеров для ретро автомобилей, спортивных машин и мопедов.