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Эксперты прокомментировали введение новых автомобильных номеров в России

С 1 января 2019 года в России начнут выдавать новые номерные знаки соответствующие новому ГОСТу. Номерной знак мотоцикла уменьшаться в 1,5 раза, для машин с правым размещение руля знаки будут квадратные.

Эксперты прокомментировали введение новых автомобильных номеров в России


«В первую очередь это касается Приморского края, где самое большое количество японских машин. Новые знаки позволят сделать обстановку на дорогах безопаснее и выглядеть такая машина будет намного привлекательнее» - прокомментировал Виталий Архиреев, эксперт по автомобилям.

Александр Холодов,член комиссии по безопасности дорожного движения Санкт-Петербурга заверил, что новые знаки будут удобны как водителям, так и государству. Автолюбителям России больше не придётся мучатся при креплении номерного знака.

Камеры видеофиксации на дорогах будут заранее перепрограммированы на возможность узнавания новых номеров. В будущем планируют введение отдельных номеров для ретро автомобилей, спортивных машин и мопедов.

 
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Авто / Главные новости
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 17:37
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