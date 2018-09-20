В Башкирии в тройном ДТП с грузовиком погиб один человек

На 1239 километре автомобильной трассы Москва-Уфа 18 сентября произошло столкновение трёх транспортных средств. Виновником аварии является водитель ВАЗ-2110, в результате дорожно-транспортного происшествия автомобиль LADA Granta выбросило на полосу встречного движения, там в него врезался грузовик марки Volvo.Исходом данной аварии стала смерть водителя легковой машины, мужчина получил травмы не совместимые с жизнью. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые проводят расследование.