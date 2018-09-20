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Ученые: Умственная нагрузка способствует похудению

По словам экспертов, люди, не желающие вести активный образ жизни для поддержания фигуры в хорошей форме, могут найти довольно неплохую альтернативу, используя чуть активнее главный орган центральной нервной системы. В частности, можно сжечь 300 калорий в день - просто о чем-то раздумывая в глубокомысленной форме, возможно решая какую-то задачу или же создавая планы на последующую жизнь.

Ученые: Умственная нагрузка способствует похудению


По словам доктора Эвана Макни, являющегося доцентом психологии и поведенческой неврологии в университете Олбани мозгу жизненно необходима глюкоза для лучшей активности, поэтому, чем больше умственная нагрузка, тем растет и потребность в данном органическом соединении. Он использует около 20 процентов общей энергии тела, несмотря на то, что весит всего два процента от общей массы тела, что говорит о его огромных резервах, использовать которые не так много людей и пытаются.

Стоит учитывать и тот факт, что математик или хирург могут сжечь на 100 калорий больше, чем человек, усиленно размышляющий перед телевизором о спортивных достижениях своей любимой команды. Данный метод имеет множество и других преимуществ, ведь помимо сжигания жира имеет место производство эндорфинов, что улучшает обмен веществ, способствует укреплению иммунитета, да и общему улучшению состояния здоровья.

 
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Наука / Авторские новости
Добавил: Ващенко Ольга Сегодня, 14:05
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