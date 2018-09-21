Toyota планирует вскоре представить «заряженную» версию седана Century

Экстремальное исполнение седана, которое получило название GRMN, недавно заметили на территории Японии. Фотографии данного транспортного средства опубликовали в популярной социальной сети Twitter. Новинка от обычного автомобиля отличается спортивным бампером, включающим в себя крупный надёжный воздухозаборник. В автомобиле также следует выделить задний спойлер и радиаторную решетку.Согласно неподтвержденной информации новый автомобиль будут оснащать гибридным силовым агрегатом с пятилитровым двигателем V8, полноприводной системой, доработанной подвеской. Заряженную версию Century должны презентовать в ноябре месяце текущего года.