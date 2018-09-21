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Toyota планирует вскоре представить «заряженную» версию седана Century

Компания Toyota планирует вскоре представить «заряженную» версию седана Century. В настоящее время над данным транспортным средством трудятся специалисты отделения Gazoo Racing.

Toyota планирует вскоре представить «заряженную» версию седана Century


Экстремальное исполнение седана, которое получило название GRMN, недавно заметили на территории Японии. Фотографии данного транспортного средства опубликовали в популярной социальной сети Twitter. Новинка от обычного автомобиля отличается спортивным бампером, включающим в себя крупный надёжный воздухозаборник. В автомобиле также следует выделить задний спойлер и радиаторную решетку.

Согласно неподтвержденной информации новый автомобиль будут оснащать гибридным силовым агрегатом с пятилитровым двигателем V8, полноприводной системой, доработанной подвеской. Заряженную версию Century должны презентовать в ноябре месяце текущего года.

 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 00:31
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