Ученые встревожены чередой землетрясений у разлома Сан-Андреас

Подземные толчки зафиксировали в Долине Сан-Бернардино. Учёные ведут наблюдения за разломом уже несколько десятилетий. Все это время в данном районе отмечали высокую сейсмическую активность. Недавно исследователи обнаружили необычное явление. Приблизительно третья часть происходящих там микроземлетрясений развиваются аномальным образом, абсолютно не так, как прогнозировали специалисты. Данные небольшие толчки происходят у линии разломов Сан-Хасинто и Сан-Андреас на глубине меньше 10 км. Участки земной коры там перемещаются вертикально, вместо горизонтального движения, как ожидали ученые.Специалисты отмечают, что подобный феномен может не являться предвестником глобальной катастрофы. Однако он показывает, что в глубинных слоях разлома происходят какие-то процессы, которые пока неизвестны науке. Чтобы получить больше информации следует продолжать исследования. Стоит отметить, что подобные разломы могут вызвать мощные землетрясения от восьми баллов и выше. Вследствие этого они находятся под очень пристальным наблюдением. Сан-Андреас в ХХ веке вызвал две катастрофы: в 1906 году землетрясение в Сан-Франциско (около 3 000 погибших), а также землетрясение Лома-Приета (62 погибших).