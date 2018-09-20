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Эксперты назвали ТОП-5 лучших смартфонов на Android Go

Названы модели пяти лучших бюджетных смартфонов, работающих на платформе операционной системы Android Go. Данная система была разработана компанией Google специально для маломощных устройств, поэтому платформа хоть и является упрощенной, но она обладает своими преимуществами.

Эксперты назвали ТОП-5 лучших смартфонов на Android Go


Одним из самых первых смартфонов, который начал поддерживать Android Go стал Alcatel 1X. Его главным преимуществом является распознавание лиц, хотя цена на аппарат начинается всего от 5490 рублей.

Эксперты назвали ТОП-5 лучших смартфонов на Android Go


Другие смартфоны отмеченные специалистами — Nokia 1 и Nokia 2.1. Финский производитель уже давно отошел на второй план, но он продолжает выпускать эффективные и надежные аппараты. Так, вторая модель может порадовать покупателя емкой батареей (4000 мАч). Цена на первый смартфон начинается от 5990 рублей, а на второй — от 7990.

Эксперты назвали ТОП-5 лучших смартфонов на Android Go


Компания ASUS старается выпускать не только мощные флагманские модели, но и бюджетные. Таким стал смартфон Asus ZenFone Live L1. Несмотря на то, что стоит он всего 7290 рублей, устройство обладает достаточно высокими техническими характеристиками. Например, на борту смартфона установлено 16 гб оперативной памяти.

Эксперты назвали ТОП-5 лучших смартфонов на Android Go


Замыкает пятерку смартфон Samsung Galaxy J2 Core. Это единственное устройство Samsung, работающее на системе Android Go. Технически он почти не отличается от предыдущей модели, а его главным преимуществом является фирменная программная оболочка Samsung. Цена на этот смартфон начинается от 7290 рублей.

 
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Технологии
Добавил: Гуляева Татьяна Вчера, 23:31
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