Эксперты назвали ТОП-5 лучших смартфонов на Android Go

Одним из самых первых смартфонов, который начал поддерживать Android Go стал Alcatel 1X. Его главным преимуществом является распознавание лиц, хотя цена на аппарат начинается всего от 5490 рублей.Другие смартфоны отмеченные специалистами — Nokia 1 и Nokia 2.1. Финский производитель уже давно отошел на второй план, но он продолжает выпускать эффективные и надежные аппараты. Так, вторая модель может порадовать покупателя емкой батареей (4000 мАч). Цена на первый смартфон начинается от 5990 рублей, а на второй — от 7990.Компания ASUS старается выпускать не только мощные флагманские модели, но и бюджетные. Таким стал смартфон Asus ZenFone Live L1. Несмотря на то, что стоит он всего 7290 рублей, устройство обладает достаточно высокими техническими характеристиками. Например, на борту смартфона установлено 16 гб оперативной памяти.Замыкает пятерку смартфон Samsung Galaxy J2 Core. Это единственное устройство Samsung, работающее на системе Android Go. Технически он почти не отличается от предыдущей модели, а его главным преимуществом является фирменная программная оболочка Samsung. Цена на этот смартфон начинается от 7290 рублей.