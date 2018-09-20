Анонсирован новый "молодежный" смартфон Xiaomi Mi 8 Lite

Разработчики сделали экран достаточно большим, сократив место, занимаемое “подбородком”, камерой, которая находится впереди и динамиком. В результате 6,26 дюймовый экран обладает разрешением 2280х1080, а также качеством Full HD+. Телефон имеет две камеры на задней панели - основную двойную на 12+5 Мп, и вторую на 24 Мп. Сканер отпечатков пальцев расположен на задней панели, на достаточном от чувствительных стекол расстоянии. Кроме того, телефон оснащен процессором Snapdragon 660 с восемью ядрами, который обладает весьма не плохой для данного ценового сегмента производительностью. Аккумулятор гаджета имеет емкость 3250 мАч и функцию быстрой зарядки.Устройство будет продаваться в 3-х вариантах, у каждого из которых разные характеристики внутренней памяти и, соответственно, другая цена: 4+64 ГБ, 6+64 ГБ и 6+128 ГБ. Гнездо для установки micro SD также предусмотрено. Цена устройства составит с учетом 3-х конфигураций 204, 248 и 290 $ соответственно.