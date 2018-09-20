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Концепт Chrysler Portal будет выпущен в серийной версии

В 2019 году Chrysler выпустит последний седан Chrysler 300. Но уже в 2020 году компанией будет представлен минивэн Portal.

Концепт Chrysler Portal будет выпущен в серийной версии


В 2017 году была представлена концептуальная версия модели на выставке Лас-Вегасе. Но тогда производители не сообщили, получит ли прототип серийное исполнение. Сейчас уже известно, что минивэн станет серийным и получит большинство дизайнерских решений концепта, в том числе панорамное остекление и раздвижные двери.

Концепт Chrysler Portal будет выпущен в серийной версии


Согласно представленной информации от производителя, прототип сможет проехать на одном заряде до 400 километров.



Автомобиль нового поколения приводился в движение 204-сильным электродвигателем. Также сообщается, что пополнить запас энергии для пробега примерно в 240 километров можно всего за 20 минут с помощью специальной зарядки.

 
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Авто
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 21:31
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