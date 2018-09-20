Концепт Chrysler Portal будет выпущен в серийной версии

В 2017 году была представлена концептуальная версия модели на выставке Лас-Вегасе. Но тогда производители не сообщили, получит ли прототип серийное исполнение. Сейчас уже известно, что минивэн станет серийным и получит большинство дизайнерских решений концепта, в том числе панорамное остекление и раздвижные двери.Согласно представленной информации от производителя, прототип сможет проехать на одном заряде до 400 километров.Автомобиль нового поколения приводился в движение 204-сильным электродвигателем. Также сообщается, что пополнить запас энергии для пробега примерно в 240 километров можно всего за 20 минут с помощью специальной зарядки.