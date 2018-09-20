Кэти Топурия в Instagram показала фотографию в анти-сексуальном наряде

Звезда не боится эксцентричных нарядов и макияжа, некоторые её концертные костюмы совсем несексуальные, при этом выглядят круто. Накануне певица выступала на Муз-тв, к зрителям она вышла в довольно странном комплекте от казахского дизайнера Салты @saltafashion. Костюм представлял собой объёмные штаны синего цвета, подвязанные ремнём, чёрный топ и длинную накидку.Многие подписчики Кэти Топурия отметили, что ей больше идут платья, подчёркивая, что зря она прячет своё тело под подобным нарядом. За короткое время публикация певицы набрала больше 40 тысяч «лайков».