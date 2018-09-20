Анастасия Квитко показала свои пышные формы в мини-купальнике

Фото сделано у бассейна на фоне пальм. Анастасия Квитко надела купальник телесного цвета, едва прикрывающий ее грудь. Она задумчиво всматривается вдаль. В комментарии под снимком она написала, что на ней бикини из новой коллекции. А вот остальные оставляемые отзывы указывают на то, что вовсе не купальник Квитко интересует фанатов этой красавицы.«Упругая грудь, пышные ягодицы и тонкая талия, прекрасные соблазнительные формы наводящие на мысли о грехе» - пишут, не скрывая своего восторга, подписчики девушки.