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Анастасия Квитко показала свои пышные формы в мини-купальнике

Анастасия Квитко выставила фотографию, на которой она в купальнике телесного цвета демонстрирует свои пышные формы. Модель не зря называют «Русской Кардашьян», ссчитают поклонники.

Анастасия Квитко показала свои пышные формы в мини-купальнике


Фото сделано у бассейна на фоне пальм. Анастасия Квитко надела купальник телесного цвета, едва прикрывающий ее грудь. Она задумчиво всматривается вдаль. В комментарии под снимком она написала, что на ней бикини из новой коллекции. А вот остальные оставляемые отзывы указывают на то, что вовсе не купальник Квитко интересует фанатов этой красавицы.

«Упругая грудь, пышные ягодицы и тонкая талия, прекрасные соблазнительные формы наводящие на мысли о грехе» - пишут, не скрывая своего восторга, подписчики девушки.

 
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ШоуБиз
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 11:22
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