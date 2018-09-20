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Ученые: Употребление мяса помогает похудеть

Для нормальной работы обмена веществ в организме учёные советуют принимать в пищу мясо с овощами. Такой рацион питания существенно снизит вес.

Ученые: Употребление мяса помогает похудеть


Канадские учёные из Торонто после длительных исследований сделали заключение, что мясо в сочетании с овощами быстрее всего приводит работу обмена веществ в норму. В мясе содержатся все необходимые человеческому организму заменимые и незаменимые аминокислоты и витамины, микро-и макроэлементы. Если человек не принимает их с пищей, то организм испытывает стресс, в результате чего происходит набирание веса.

Учёные советуют: сбалансированное питание в виде мяса, овощей и воды приводит к удивительным результатам желающих сбросить лишний вес.

 
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Наука
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 10:40
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