Ученые: Употребление мяса помогает похудеть

Канадские учёные из Торонто после длительных исследований сделали заключение, что мясо в сочетании с овощами быстрее всего приводит работу обмена веществ в норму. В мясе содержатся все необходимые человеческому организму заменимые и незаменимые аминокислоты и витамины, микро-и макроэлементы. Если человек не принимает их с пищей, то организм испытывает стресс, в результате чего происходит набирание веса.Учёные советуют: сбалансированное питание в виде мяса, овощей и воды приводит к удивительным результатам желающих сбросить лишний вес.