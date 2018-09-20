"Только половину": Елена Степаненко прокомментировала развод с Евгением Петросяном

Со слов Степаненко, она осознает, в какой ситуации оказался Евгений Ваганочич. Его отношения с любовницей, разница в возрасте с которой составляет практически половину века, не только могут сказаться на репутации, но и уже сказались на семье. Впрочем, если верить некоторым слухам, Петросян серьезно обдумывал возможность смены наследника. В связи с этим есть определенная возможность беременности его любовницы, впрочем, подтверждений у данных домыслов нет.Как пояснил адвокат Степаненко, у них нет намерений отнимать у Евгения Вагановича все имущество. Все, на что претендует Степаненко, это честная половина. Однако супруг изначально предлагал ей забрать квартиру, которая оценивается в 40-50% стоимости всего имущества.