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"Только половину": Елена Степаненко прокомментировала развод с Евгением Петросяном

В недавнем интервью Елена Степаненко рассказала журналистам о подробностях ее бракоразводного процесса. Актрисой были даны ответы на волнующие многих вопросы, в частности, правда ли то, что она хотела бы забрать у Петросяна практически все имущество.

"Только половину": Елена Степаненко прокомментировала развод с Евгением Петросяном


Со слов Степаненко, она осознает, в какой ситуации оказался Евгений Ваганочич. Его отношения с любовницей, разница в возрасте с которой составляет практически половину века, не только могут сказаться на репутации, но и уже сказались на семье. Впрочем, если верить некоторым слухам, Петросян серьезно обдумывал возможность смены наследника. В связи с этим есть определенная возможность беременности его любовницы, впрочем, подтверждений у данных домыслов нет.

Как пояснил адвокат Степаненко, у них нет намерений отнимать у Евгения Вагановича все имущество. Все, на что претендует Степаненко, это честная половина. Однако супруг изначально предлагал ей забрать квартиру, которая оценивается в 40-50% стоимости всего имущества.

 
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 08:20
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