Учёные: Кокаиновую зависимость поможет преодолеть генная терапия

Подопытных животных избавили от кокаиновой зависимости при помощи генной терапии. Чтобы избавить мышей от нее, эксперты подсадили в стволовые клетки ген, который помог метаболизировать фермент кокаина. Из этих клеток специалисты вырастили небольшой кусочек кожи, пересадив его грызунам. Фрагмент ткани после операции продолжал синтезировать фермент, за счёт этого животные потеряли всякий интерес к наркотику, вместе с этим исчезла опасность передозировки, ведущей к летальному исходу. К тому же, введённый кокаин быстро выводился из крови, при этом в мозгу не был зафиксирован скачок дофамина. Пристрастившиеся к наркотику животные после генной терапии переставали получать удовольствие, а через время теряли к нему интерес.Эксперименты подобного рода на людях пока не проводились, но учёные отмечают, что они уже приступили к лабораторной работе со стволовыми клетками кожи человека. Это говорит о том, что в ближайшем будущем избавиться от пристрастия к наркотикам станет проще.