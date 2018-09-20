Ведущая Ирена Понарошку стала жертвой домогательств дельфина
Телеведущая Ирена Понарошку рассказала поклонникам о том, что в своё время стала жертвой домогательств дельфина. Необычный инцидент произошел ещё в 2003 году, но признаться об этом знаменитость решилась лишь сейчас, опубликовав соответствующую запись в Instagram.
Как стало известно, более 15 лет назад в 20-летнем возрасте ведущая решила поплавать с дельфинами, и это произошло в дельфинарии в вечернее время. По-видимому, один из самцов решил, что Ирена Понарошку является хорошей кандидатурой на роль его жены. Он подплыл к ней, попытавшись утянуть на дно, но знаменитость вовремя спас дрессировщик, отметивший, что этот дельфин регулярно «охаживает купальщиц». Понарошку вылезла из воды, однако, когда шла вдоль бассейна, животное сопровождало ее громкими звуками.
Как стало известно, более 15 лет назад в 20-летнем возрасте ведущая решила поплавать с дельфинами, и это произошло в дельфинарии в вечернее время. По-видимому, один из самцов решил, что Ирена Понарошку является хорошей кандидатурой на роль его жены. Он подплыл к ней, попытавшись утянуть на дно, но знаменитость вовремя спас дрессировщик, отметивший, что этот дельфин регулярно «охаживает купальщиц». Понарошку вылезла из воды, однако, когда шла вдоль бассейна, животное сопровождало ее громкими звуками.
ШоуБиз
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 05:00