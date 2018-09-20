Ведущая Ирена Понарошку стала жертвой домогательств дельфина

Как стало известно, более 15 лет назад в 20-летнем возрасте ведущая решила поплавать с дельфинами, и это произошло в дельфинарии в вечернее время. По-видимому, один из самцов решил, что Ирена Понарошку является хорошей кандидатурой на роль его жены. Он подплыл к ней, попытавшись утянуть на дно, но знаменитость вовремя спас дрессировщик, отметивший, что этот дельфин регулярно «охаживает купальщиц». Понарошку вылезла из воды, однако, когда шла вдоль бассейна, животное сопровождало ее громкими звуками.