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Ведущая Ирена Понарошку стала жертвой домогательств дельфина

Телеведущая Ирена Понарошку рассказала поклонникам о том, что в своё время стала жертвой домогательств дельфина. Необычный инцидент произошел ещё в 2003 году, но признаться об этом знаменитость решилась лишь сейчас, опубликовав соответствующую запись в Instagram.
Ведущая Ирена Понарошку стала жертвой домогательств дельфина

Как стало известно, более 15 лет назад в 20-летнем возрасте ведущая решила поплавать с дельфинами, и это произошло в дельфинарии в вечернее время. По-видимому, один из самцов решил, что Ирена Понарошку является хорошей кандидатурой на роль его жены. Он подплыл к ней, попытавшись утянуть на дно, но знаменитость вовремя спас дрессировщик, отметивший, что этот дельфин регулярно «охаживает купальщиц». Понарошку вылезла из воды, однако, когда шла вдоль бассейна, животное сопровождало ее громкими звуками.

 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 05:00
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