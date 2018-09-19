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Google закрывает игровой сервис YouTube Gaming

В корпорации Google заявили о грядущем прекращении работы сервиса YouTube Gaming. Сообщается, что полная поддержка приложения состоится в начале весны следующего года.
Google закрывает игровой сервис YouTube Gaming

Напомним, что портал был запущен американской компанией более 3 лет назад, а его целью являлась конкуренция с Twitch. Среди преимуществ YouTube Gaming можно назвать страницы игр, облегчающие их поиск, спонсорские подписки, ночной режим и платформа для трансляций на основе отзывов игроков.

По-видимому, в скором времени сервис перенесут в раздел YouTube под названием youtube.com/gaming. Он пополнится персонализированным игровым контентом, страницами игр, живыми трансляциями, чатом, тёмными тема и прочими материалами.

 
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Технологии
Добавил: Русанов Руслан Вчера, 22:35
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