Google закрывает игровой сервис YouTube Gaming

Напомним, что портал был запущен американской компанией более 3 лет назад, а его целью являлась конкуренция с Twitch. Среди преимуществ YouTube Gaming можно назвать страницы игр, облегчающие их поиск, спонсорские подписки, ночной режим и платформа для трансляций на основе отзывов игроков.По-видимому, в скором времени сервис перенесут в раздел YouTube под названием youtube.com/gaming. Он пополнится персонализированным игровым контентом, страницами игр, живыми трансляциями, чатом, тёмными тема и прочими материалами.