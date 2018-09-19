Google закрывает игровой сервис YouTube Gaming
В корпорации Google заявили о грядущем прекращении работы сервиса YouTube Gaming. Сообщается, что полная поддержка приложения состоится в начале весны следующего года.
Напомним, что портал был запущен американской компанией более 3 лет назад, а его целью являлась конкуренция с Twitch. Среди преимуществ YouTube Gaming можно назвать страницы игр, облегчающие их поиск, спонсорские подписки, ночной режим и платформа для трансляций на основе отзывов игроков.
По-видимому, в скором времени сервис перенесут в раздел YouTube под названием youtube.com/gaming. Он пополнится персонализированным игровым контентом, страницами игр, живыми трансляциями, чатом, тёмными тема и прочими материалами.
Напомним, что портал был запущен американской компанией более 3 лет назад, а его целью являлась конкуренция с Twitch. Среди преимуществ YouTube Gaming можно назвать страницы игр, облегчающие их поиск, спонсорские подписки, ночной режим и платформа для трансляций на основе отзывов игроков.
По-видимому, в скором времени сервис перенесут в раздел YouTube под названием youtube.com/gaming. Он пополнится персонализированным игровым контентом, страницами игр, живыми трансляциями, чатом, тёмными тема и прочими материалами.
Технологии
Добавил: Русанов Руслан Вчера, 22:35