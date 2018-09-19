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Nokia готовит специальный смартфон для геймеров

Nokia готовит специальный смартфон для геймеров. На это намекает выложенный в Сети тизерный видеоролик.

Nokia готовит специальный смартфон для геймеров


Стоит отметить, что специализированные версии смартфонов для тех пользователей, которые любят поиграть, имеются уже у ZTE, Huawei, Razer, Asus, Xiaomi. Конечно же, в данном случае возникает вопрос, чем хуже Nokia? По всей видимости ничем, если брать во внимание Twitter-аккаунт известного бренда Nokia в Индии. Там опубликовали тизерный ролик, который недвусмысленно намекает на смартфон, который отлично подходит для игр.

В свою очередь тизер не сообщает ничего про характеристики модели. Однако в наличии флагманской версии SoC Qualcomm не стоит сомневаться. В данном случае весь вопрос заключается в сроках выпуска нового устройства. В случае выхода смартфона в текущем году, он получит современную платформу Snapdragon 845. Если устройство выйдет в следующем году, оно скорее всего будет построено на платформе SoC Snapdragon 855, которую выполнили согласно технологическим нормам 7 нм.

 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Вчера, 23:00
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