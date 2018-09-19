Нагиев рассказ о первой встрече с Путиным

Дмитрий Нагиев и ведущий программы «вДудь» беседовали достаточно долго и говорили на различные темы. Они касались здоровья актера, о том, как ему работается в различных шоу на Первом канале страны, также актер углубился в свое далекое прошлое и вспомнил о знакомстве с Владимиром Путиным. Шоумен рассказал, что в 90-е годы он возглавил молодежное движение на перевыборах Анатолия Собчака, и так случилось, что развозить провизию ему пришлось вместе нынешним президентом России Владимиром Путиным. Нагиев признается, что на вопросы Путина хватило ли им для раздачи провизии, он отвечал коротко.На сегодняшний день артист и Владимир Путин не общаются, но редкие встречи происходят на публичных приемах.