В Samsung Galaxy F производители не будут использовать защитное стекло Gorilla Glass

Вместо стекла будут использовать прозрачный полиимид, который разработала японская компания Sumitomo Chemical. На сегодняшний день пока отсутствуют данные о его физических свойствах. При этом можно предположить, что он будет царапаться сильнее, чем обычное защитное стекло.В Сети появились данные, что у Corning имеется уже материал, который подходит для складных смартфонов. По всей видимости руководство Samsung он не устраивает.