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В Samsung Galaxy F производители не будут использовать защитное стекло Gorilla Glass

В складном смартфоне версии Samsung Galaxy F производители не будут использовать защитное специальное стекло Gorilla Glass для дисплея. Это обуславливается конструктивными особенностями, не позволяющими использовать такой материал.

В Samsung Galaxy F производители не будут использовать защитное стекло Gorilla Glass


Вместо стекла будут использовать прозрачный полиимид, который разработала японская компания Sumitomo Chemical. На сегодняшний день пока отсутствуют данные о его физических свойствах. При этом можно предположить, что он будет царапаться сильнее, чем обычное защитное стекло.

В Сети появились данные, что у Corning имеется уже материал, который подходит для складных смартфонов. По всей видимости руководство Samsung он не устраивает.

 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:55
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