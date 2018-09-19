В Samsung Galaxy F производители не будут использовать защитное стекло Gorilla Glass
В складном смартфоне версии Samsung Galaxy F производители не будут использовать защитное специальное стекло Gorilla Glass для дисплея. Это обуславливается конструктивными особенностями, не позволяющими использовать такой материал.
Вместо стекла будут использовать прозрачный полиимид, который разработала японская компания Sumitomo Chemical. На сегодняшний день пока отсутствуют данные о его физических свойствах. При этом можно предположить, что он будет царапаться сильнее, чем обычное защитное стекло.
В Сети появились данные, что у Corning имеется уже материал, который подходит для складных смартфонов. По всей видимости руководство Samsung он не устраивает.
Вместо стекла будут использовать прозрачный полиимид, который разработала японская компания Sumitomo Chemical. На сегодняшний день пока отсутствуют данные о его физических свойствах. При этом можно предположить, что он будет царапаться сильнее, чем обычное защитное стекло.
В Сети появились данные, что у Corning имеется уже материал, который подходит для складных смартфонов. По всей видимости руководство Samsung он не устраивает.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:55