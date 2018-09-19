Австралийцы случайно задушили жильца тортом во время выбивания долга

Источники утверждают, что погибший некоторое время проживал на съемной квартире. В течении определенного периода времени он не мог оплатить аренду, что, в конце концов, разозлило владельцев. Сперва молодые люди попросили постояльца оплатить услуги проживания, однако, услышав отказ, затеяли ссору. В результате конфликт продолжился во дворе, где мужчина столкнул с ног постояльца и ударил локтем в грудь. Не желая останавливаться, кто-то из нападавших сел ему на грудь.Дальнейшие подробности неизвестны, однако, вероятно, с пострадавшей особой проводили еще какие-то манипуляции, после чего она остался лежать лицом в шоколадном торте. Двое из трех виновников события сознались в содеянном, но их лидер отказывается давать показания по данному делу. У погибшего нашли места сжатия на шее, а также травму головы.