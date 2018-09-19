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Австралийцы случайно задушили жильца тортом во время выбивания долга

В городе Мельбурн, Австралия, в съемной квартире найден мертвым мужчина, лежавший лицом вниз в шоколадном торте. Как выяснилось, в его смерти виновны владельцы, случайно задушившие жертву тортом во время выбивания долга.

Австралийцы случайно задушили жильца тортом во время выбивания долга


Источники утверждают, что погибший некоторое время проживал на съемной квартире. В течении определенного периода времени он не мог оплатить аренду, что, в конце концов, разозлило владельцев. Сперва молодые люди попросили постояльца оплатить услуги проживания, однако, услышав отказ, затеяли ссору. В результате конфликт продолжился во дворе, где мужчина столкнул с ног постояльца и ударил локтем в грудь. Не желая останавливаться, кто-то из нападавших сел ему на грудь.

Дальнейшие подробности неизвестны, однако, вероятно, с пострадавшей особой проводили еще какие-то манипуляции, после чего она остался лежать лицом в шоколадном торте. Двое из трех виновников события сознались в содеянном, но их лидер отказывается давать показания по данному делу. У погибшего нашли места сжатия на шее, а также травму головы.

 
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Происшествия
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 15:08
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