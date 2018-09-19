В России названы лучшие города с медицинским обслуживанием

В исследовании качества медицинского обслуживания участвовали города с населением от 250 тысяч человек. Первое место заняла Москва. Второе место было отдано Санкт-Петербургу, а третье присвоили Сургуту.В опросе было учтено мнение не менее 800 человек из каждого города, участвующего в проверке. Исследование проводилось на различные показатели: доступность услуг медицины, качество сервиса, на сколько квалифицированной была оказанная помощь, процент смертности в городе. Было выявлено, что по сравнению с прошлыми годами медицинская помощь стала менее доступной.В пятёрку лидеров вошли также Тюмень и Балашиха.