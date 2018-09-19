Экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев о разводе Виктории Романец и Антона Гусева: «Напилась Вика, как настоящая дивчина, с кем не бывает»

«Недавно Виктория с Антоном уезжали в Липецк. Там Романец изрядно напилась, стала нелестно высказаться в мой адрес, назвала Даниэля «выродком», «дауном», сказала, чтобы он больше не ступал на порог их дома. Бывший муж сам рассказал мне об этом. Честно говоря, я была в шоке, ведь я не лезу в их жизнь, у меня у самой все хорошо в этом плане. Меня бы не трогали ее высказывания, но ведь дело касается ребенка, и я не намерена молчать!»,- рассказала бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» своим преданным поклонника.

«..Новости о том, что Антон Гусев и Виктория Романец постоянно ругаются, достали меня даже в Нью-Йорке. Ну что тут обсуждать? Ну ты же все знаешь! Ну выжрала Викуля, как любит украинская дивчина чутка, сказала там лишнего, но насколько я знаю вы уже помирились и уже едете куда-то путешествовать. Турция вам в подмогу, мои красавчики!..», - язвительно высказался Рустам Солнцев.

«..Ну в любом случае, Тошенька, и ты тоже подрос! Тебе можно давать мастер-классы по фотошопу! Увидел твою последнюю фотографию в трусиках..слушай, ааа..прямо «тяжелая артиллерия»..батон докторской колбасы у тебя там! По-другому и не сказать! Нуууу..куда замахнулся, широко шагаешь! Хотя бы с краковской начал! Ну в любом случае, ты молодец! Ты же знаешь, что я всегда на твоей стороне! Улыбайся чаще, иронизируй! И доведут тебя эти бабы..Аккуратнее!», - обратился Рустам Солнцев к своему коллеге по скандальной телестройке «Дом-2».

Ни для кого не является секретом, что экс-звезда прославленной телестройки «Дом-2» Рустам Солнцев довольно положительно относится к звездному семейству Виктории Романец и Антона Гусева. Не единожды шоумен весьма по-доброму смеялся над парочкой. Тем не менее, если говорить серьезно, то Рустам просто-таки убежден, что Антону нужно быть осторожным со своими женщинами.Стоит напомнить, что на прошлой неделе в Сети была опубликована достаточно скандальная переписка Евгении Феофилактовой и Антона Гусева, которую по сегодняшний день продолжают активно обсуждать интернет-пользователи.Евгения Феофилактова не смогла, по ее словам, больше спокойно принимать то, как высказывается в ее адрес и в отношении пятилетнего Даниэля нынешняя супруга Антона Гусева.Более того, Евгения сообщила своим подписчикам, что ее бывший супруг не намерен терпеть подобные выходки Виктории Романец, поэтому планирует в ближайшее время развестись с ней.По этому поводу решил высказаться и шоумен Рустам Солнцев. Экс-звезда скандального телепроекта «Дом-2» оправдал брюнетку, заявив, что та, немного перебрала с алкогольными напитками и именно поэтому перестала следить за тем, что говорит.Нужно сказать, что от наметанного глаза шоумена не ускользнул и тот факт, что бывший участник реалити-шоу «Дом-2» время от времени любит идеализировать свой внешний вид на тех или иных фотографиях.Стоит напомнить, что Виктория Романец и Антон Гусев тайно поженились в августе прошлого года. Бракосочетание звездной парочки должно было состояться раньше, однако молодые люди серьезно поскандалили. Причиной этого стало неудовлетворение брюнетки по поводу неустойчивого материального положения 29-летнего избранника, который, по словам Вики, не готов был взять на себя часть расходов свадебного торжества.В свою очередь сам Антон Гусев, ставший популярным благодаря участию в реалити-шоу «Дом-2», продолжал утверждать, что родился в Москве в весьма обеспеченном семействе. Тем не менее, чуть позже оказалось, что родители молодого человека проживают в Ульяновске и относятся к людям среднего достатка.На сегодняшний день Антон Гусев вовсю позиционирует себя, как успешного миллионера, заявляя своим преданным поклонникам, что зарабатывает примерно полмиллиона рублей в месяц.Нужно сказать, что данный факт интернет-пользователи ставят под сомнение. Дело в том, что бывшая супруга экс-звезды «Дома-2» - Евгения Феофилактова не единожды рассказывала своим подписчикам, что Антон выплачивает в качестве алиментов на их общего наследника - пятилетнего Даниэля каждый месяц всего двадцать тысяч рублей.