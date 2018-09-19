«ВКонтакте» запускает маркетплейс для покупки игр

«Магазин игр» доступен для пользователей в веб-версии соцсети «ВКонтакте», а также мобильном приложении. Все игры в магазине каталогизировали. К ним имеются подробные описания. «Игрушки» снабжаются скриншотами и системными требованиями. Инструкция, а также ключ активации приходят пользователям после покупки в личных сообщениях.В «Магазине игр» помимо внутренних покупок и игр можно приобрести подписки на игровые сервисы: World of Warcraft и PlayStation Plus. В каталоге представили игры производителей Blizzard, Electronic Arts и прочих. Пользователям за каждую покупку полагается кешбэк. Он может исчисляться сотнями российских рублей.