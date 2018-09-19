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«ВКонтакте» запускает маркетплейс для покупки игр

Соцсеть «ВКонтакте» объявила касательно запуска маркетплейса, в котором пользователи могут купить игры для игровых консолей и компьютеров. Они также имеют возможность приобрести внутреннюю валюту, дополнительный контент и пополнить счет.

«ВКонтакте» запускает маркетплейс для покупки игр


«Магазин игр» доступен для пользователей в веб-версии соцсети «ВКонтакте», а также мобильном приложении. Все игры в магазине каталогизировали. К ним имеются подробные описания. «Игрушки» снабжаются скриншотами и системными требованиями. Инструкция, а также ключ активации приходят пользователям после покупки в личных сообщениях.

В «Магазине игр» помимо внутренних покупок и игр можно приобрести подписки на игровые сервисы: World of Warcraft и PlayStation Plus. В каталоге представили игры производителей Blizzard, Electronic Arts и прочих. Пользователям за каждую покупку полагается кешбэк. Он может исчисляться сотнями российских рублей.

 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:13
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