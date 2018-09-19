Порядка 130 млн рублей изготовили двое фальшивомонетчиков из Дагестана
В Дагестане были задержаны двое мужчин, по подозрению в изготовлении фальшивых денег. Фальшивомонетчиков обвиняют в изготовлении денежных единиц на сумму около 130 миллионов рублей.
Лишь пятитысячных купюр органами местной полиции было изъято порядка 6 000 экземпляров. Кроме того, у преступников обнаружили заготовки, которые они могли бы использовать для производства около 100 миллионов рублей. Полицейские также обнаружили и изъяли оборудование разного типа, для производства денежных купюр различного качества. В их числе лазерные шлифовальные аппараты, краска, устройство для рельефной печати и краски.
Неизвестно, какое количество фальшивых денег преступники успели потратить или, возможно, изготовить до прихода органов власти. Так или иначе, в связи с такими преступлениями, некоторые банкоматы не принимают “пятитысячки”, наиболее часто изготавливаемую поддельную купюру. До того, как то произошло, мошенники могли “отмыть”, таким образом, миллионы рублей.
Лишь пятитысячных купюр органами местной полиции было изъято порядка 6 000 экземпляров. Кроме того, у преступников обнаружили заготовки, которые они могли бы использовать для производства около 100 миллионов рублей. Полицейские также обнаружили и изъяли оборудование разного типа, для производства денежных купюр различного качества. В их числе лазерные шлифовальные аппараты, краска, устройство для рельефной печати и краски.
Неизвестно, какое количество фальшивых денег преступники успели потратить или, возможно, изготовить до прихода органов власти. Так или иначе, в связи с такими преступлениями, некоторые банкоматы не принимают “пятитысячки”, наиболее часто изготавливаемую поддельную купюру. До того, как то произошло, мошенники могли “отмыть”, таким образом, миллионы рублей.
Происшествия
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 12:50