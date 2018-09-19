Порядка 130 млн рублей изготовили двое фальшивомонетчиков из Дагестана

Лишь пятитысячных купюр органами местной полиции было изъято порядка 6 000 экземпляров. Кроме того, у преступников обнаружили заготовки, которые они могли бы использовать для производства около 100 миллионов рублей. Полицейские также обнаружили и изъяли оборудование разного типа, для производства денежных купюр различного качества. В их числе лазерные шлифовальные аппараты, краска, устройство для рельефной печати и краски.Неизвестно, какое количество фальшивых денег преступники успели потратить или, возможно, изготовить до прихода органов власти. Так или иначе, в связи с такими преступлениями, некоторые банкоматы не принимают “пятитысячки”, наиболее часто изготавливаемую поддельную купюру. До того, как то произошло, мошенники могли “отмыть”, таким образом, миллионы рублей.