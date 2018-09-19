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Сын Сергея Лазарева станцевал брейк на дне рождения близнецов Пугачевой и Галкина

Сын знаменитого певца Сергея Лазарева Никита оказался в числе приглашенных на юбилей близнецов звездного семейства Лизы и Гарри. В разгар вечеринки Никита вышел на танцпол и станцевал на руках брейк

Сын Сергея Лазарева станцевал брейк на дне рождения близнецов Пугачевой и Галкина


Вчера детям знаменитых родителей Аллы Пугачевой и Максима Галкина исполнилось 5 лет, по этому поводу пара решила закатить для своих отпрысков вечеринку. На праздник пригласили много гостей, сын Сергея Лазарева тоже был в списке приглашенных. Под крики восторженных зрителей и активную поддержку отца, Никита станцевал зажигательный танец брейк-данс, чем покорил большинство присутствующих.

Что касается поздравлений своих наследников, то знаменитая чета остановилась в этом году на «живых» подарках. Галкин и Пугачева преподнесли юбилярам двух хомячков и две канарейки, таким образом пара намерена научить их ответственности и заботе о других.

 
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ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 11:10
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