30-летняя Анна Шапиро вместе со своим 42-летним мужем бизнесменом Алексом Кингом арендовали дом недалеко от Солсбери. 16 сентября они решили поужинать в пиццерии Prezzo, рядом с которой у экс-сотрудника Сергея Скрипаля и его дочери впервые проявились симптомы отравления «Новичком». Сама Шапиро, комментируя инцидент, сказала, что когда они зашли в пиццерию, то она предупредила мужа о возможности здесь отравиться. Позднее они заказали пиццу, морского окуня, картофель и белое вино.Во время трапезы Алекс Кинг ощутил недомогание и решил выйти в туалет, где его на полу с пеной у рта нашла Шапиро. Модель винит во всем Россию и считает, что химическое вещество, которое было использовано для отравления Сергея Скрипаля, все еще может кому-нибудь навредить. Всю ответственность за химическую атаку в Солсбери Великобритания возлагает на Россию. В марте премьер-министр страны Тереза Мэй заявила, что Москва либо потеряла контроль над химическим оружием, либо сама его использовала. Все обвинения МИД России опровергает, называя «Дело Скрипалей» сфабрикованным, чтобы очернить страну.