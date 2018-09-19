Российская модель Анна Шапиро и ее муж отравились в Солсбери
Отравившаяся в сентябре в Солсбери российская модель Анна Шапиро считает, что она и ее муж стали жертвами химической атаки, случившейся в марте нынешнего года. Об этом она рассказала журналистам во время беседы.
30-летняя Анна Шапиро вместе со своим 42-летним мужем бизнесменом Алексом Кингом арендовали дом недалеко от Солсбери. 16 сентября они решили поужинать в пиццерии Prezzo, рядом с которой у экс-сотрудника Сергея Скрипаля и его дочери впервые проявились симптомы отравления «Новичком». Сама Шапиро, комментируя инцидент, сказала, что когда они зашли в пиццерию, то она предупредила мужа о возможности здесь отравиться. Позднее они заказали пиццу, морского окуня, картофель и белое вино.
Во время трапезы Алекс Кинг ощутил недомогание и решил выйти в туалет, где его на полу с пеной у рта нашла Шапиро. Модель винит во всем Россию и считает, что химическое вещество, которое было использовано для отравления Сергея Скрипаля, все еще может кому-нибудь навредить. Всю ответственность за химическую атаку в Солсбери Великобритания возлагает на Россию. В марте премьер-министр страны Тереза Мэй заявила, что Москва либо потеряла контроль над химическим оружием, либо сама его использовала. Все обвинения МИД России опровергает, называя «Дело Скрипалей» сфабрикованным, чтобы очернить страну.
30-летняя Анна Шапиро вместе со своим 42-летним мужем бизнесменом Алексом Кингом арендовали дом недалеко от Солсбери. 16 сентября они решили поужинать в пиццерии Prezzo, рядом с которой у экс-сотрудника Сергея Скрипаля и его дочери впервые проявились симптомы отравления «Новичком». Сама Шапиро, комментируя инцидент, сказала, что когда они зашли в пиццерию, то она предупредила мужа о возможности здесь отравиться. Позднее они заказали пиццу, морского окуня, картофель и белое вино.
Во время трапезы Алекс Кинг ощутил недомогание и решил выйти в туалет, где его на полу с пеной у рта нашла Шапиро. Модель винит во всем Россию и считает, что химическое вещество, которое было использовано для отравления Сергея Скрипаля, все еще может кому-нибудь навредить. Всю ответственность за химическую атаку в Солсбери Великобритания возлагает на Россию. В марте премьер-министр страны Тереза Мэй заявила, что Москва либо потеряла контроль над химическим оружием, либо сама его использовала. Все обвинения МИД России опровергает, называя «Дело Скрипалей» сфабрикованным, чтобы очернить страну.
Происшествия
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 10:20