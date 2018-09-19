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Российская модель Анна Шапиро и ее муж отравились в Солсбери

Отравившаяся в сентябре в Солсбери российская модель Анна Шапиро считает, что она и ее муж стали жертвами химической атаки, случившейся в марте нынешнего года. Об этом она рассказала журналистам во время беседы.

Российская модель Анна Шапиро и ее муж отравились в Солсбери


30-летняя Анна Шапиро вместе со своим 42-летним мужем бизнесменом Алексом Кингом арендовали дом недалеко от Солсбери. 16 сентября они решили поужинать в пиццерии Prezzo, рядом с которой у экс-сотрудника Сергея Скрипаля и его дочери впервые проявились симптомы отравления «Новичком». Сама Шапиро, комментируя инцидент, сказала, что когда они зашли в пиццерию, то она предупредила мужа о возможности здесь отравиться. Позднее они заказали пиццу, морского окуня, картофель и белое вино.

Во время трапезы Алекс Кинг ощутил недомогание и решил выйти в туалет, где его на полу с пеной у рта нашла Шапиро. Модель винит во всем Россию и считает, что химическое вещество, которое было использовано для отравления Сергея Скрипаля, все еще может кому-нибудь навредить. Всю ответственность за химическую атаку в Солсбери Великобритания возлагает на Россию. В марте премьер-министр страны Тереза Мэй заявила, что Москва либо потеряла контроль над химическим оружием, либо сама его использовала. Все обвинения МИД России опровергает, называя «Дело Скрипалей» сфабрикованным, чтобы очернить страну.

 
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Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 10:20
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