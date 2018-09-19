Ульяна Синецкая объявлена новой “рыженькой” из группы “ВИА Гра”.

Как стало известно, Синецкая принимала участие в шоу “Голос”, а также в детском "Евровидении" и "Новой фабрике звезд", демонстрируя при этом навыки пения, достойные финала. В частности, с последнего шоу Синецкая должна была уйти, так как не прошла отбор, однако, по некоторым источникам, Филипп Киркоров заступился за певицу, благодаря чему она продвинулась дальше. Этот случай говорит, что звезда отечественной эстрады заметил творческий потенциал у молодой исполнительницы.На текущий момент певица, судя по всему, официально является новой участницей популярной группы “ВИА Гра”. Какой-либо информации о том, когда состоится дебют “рыженькой” в качестве профессиональной артистки, на сегодняшний день нет, впрочем, прежде чем это произойдет, девушке предстоит научиться петь в уже состоявшемся коллективе, что может вызвать определенные трудности даже у профессионалов.