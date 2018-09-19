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В результате столкновения двух автобусов в Воронежской области пострадал 21 человек

18 сентября в Воронежской области произошло крупное ДТП на 525-м км трасы М-4 “Дон”. По непроверенным данным, в результате столкновение двух автобусов, травмы разной степени тяжести получили больше 20 людей.

В результате столкновения двух автобусов в Воронежской области пострадал 21 человек


Сайт МЧС Новоусманского района сообщает, что на месте происшествия работают 20 человек, а также 4 единицы техники. Причина аварии не упоминается, однако, по предварительным данным, 18 человек пострадали, однако, скорее всего, останутся живы. Три человека погибли в ходе случившегося – рассказали работники МВД. По некоторым сведениям, столкновение произошло, когда один из автобусов стоял на обочине без движения. Причина столкновения на текущий момент выясняется.

Данные о числе травмированных людей тоже не являются точными. В связи с невыясненными обстоятельствами, разные СМИ называли совершенно разные цифры. Так, по словам некоторых новостных порталов, пострадало от 16 до 37 человек, а среди погибших числятся от двух до пяти. К сожалению, в связи с отсутствием возможности самостоятельно подсчитать число людей, получившим определенные травмы в результате столкновения, новостные порталы упоминают в новостях те цифры, что им назвали представители МЧС.

 
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Происшествия
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 09:00
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