В результате столкновения двух автобусов в Воронежской области пострадал 21 человек

Сайт МЧС Новоусманского района сообщает, что на месте происшествия работают 20 человек, а также 4 единицы техники. Причина аварии не упоминается, однако, по предварительным данным, 18 человек пострадали, однако, скорее всего, останутся живы. Три человека погибли в ходе случившегося – рассказали работники МВД. По некоторым сведениям, столкновение произошло, когда один из автобусов стоял на обочине без движения. Причина столкновения на текущий момент выясняется.Данные о числе травмированных людей тоже не являются точными. В связи с невыясненными обстоятельствами, разные СМИ называли совершенно разные цифры. Так, по словам некоторых новостных порталов, пострадало от 16 до 37 человек, а среди погибших числятся от двух до пяти. К сожалению, в связи с отсутствием возможности самостоятельно подсчитать число людей, получившим определенные травмы в результате столкновения, новостные порталы упоминают в новостях те цифры, что им назвали представители МЧС.