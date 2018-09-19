Дмитрий Нагиев рассказал о своем тайном наследнике

Знаменитость случайно проговорился, что его сын Кирилл является старшим. Это даёт основание считать, что у Нагиева есть ещё сын – младший. Блогер попытался наводящими вопросами выяснить у актёра про его семью, но он не стал отвечать на вопросы и закрыл тему разговора, пояснив, что про семью и детей он ничего рассказывать не будет.Во время интервью Дмитрий Нагиев понял, что случайно выдал лишнюю информацию. Разозлившись, он вслух отругал сам себя и пояснил, что не будет выставлять свою личную жизнь на всеобщее обозрение.