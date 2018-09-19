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Дима Билан стал участником ДТП на Ленинском проспекте

Вечером 18 сентября Дима Билан стал участником ДТП на Ленинском проспекте. Как утверждают источники, Ford Mustang певца столкнулся с автомобилем Hyundai.

Дима Билан стал участником ДТП на Ленинском проспекте


Со слов артиста, авария произошла по его вине. К счастью, никто из участников происшествия не пострадал. Билан поделился своими впечатлениями и самочувствием с представителями СМИ, рассказал о том, каким стрессом для него стало случившееся и, в целом, что чувствует участник ДТП. В том числе о выбросе адреналина, трясущихся руках и других последствиях аварии, а также о том, что сам вызвал представителей полиции, скорой помощи и пожарных, дабы все прошло по закону. С водителем Hyundai Билан также договорился “полюбовно”.

Напомним, что здоровье певца, не смотря на редкие происшествия подобного характера, достаточно часто обсуждаются представителями многих СМИ. В определенный период времени, была версия о том, что певец болен чем-то чрезвычайно опасным, впрочем, певец никак не комментировал подобные домыслы.

 
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Происшествия
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 07:55
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