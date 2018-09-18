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Появились слухи о том, что Ольга Жарикова и Александр Гобозов помирились

Буквально несколько дней назад в Сети появились новости о том, что экс-участник телепроекта «Дом-2» Александр Гобозов скучает по своей бывшей возлюбленной Ольге Жариковой, с которой он около полугода строил отношения в периметре, но после выхода за ворота они расстались.

Молодой человек публиковал на своей странице в соцсети Instagram совместные фотографии с девушкой и посвящал ей посты, в которых открыто намекал на то, что мечтает о воссоединении.

Появились слухи о том, что Ольга Жарикова и Александр Гобозов помирились

«Я так надеялся и верил, что мы с тобой на всегда, что идеальной парой будем: дом детишки семья, ну, что ж мечты остались в прошлом, я не злюсь на тебя, я прощаю тебя, прости и ты любовь моя... этот цветок я заказал для тебя... Если хочешь можешь забрать...» - писал он.

А теперь пользователи обсуждают слухи о примирении Саши и Оли. Причем подробностей пока нет, но многие уверены в том, что ребята снова вместе.

Появились слухи о том, что Ольга Жарикова и Александр Гобозов помирились

Впрочем, далеко не все обрадовались этой новости. По мнению некоторых поклонников Гобозова, Жарикова никогда его не любила, а лишь строила с ним отношения ради денег, славы и пиара.

Стоит отметить, что также появилась неподтвержденная информация о том, что возлюбленные получили предложение снова вернуться в периметр, поэтому вполне возможно, что зрителям телепроекта «Дом-2» вновь придется наблюдать за отношениями этой пары.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 19:10
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