Появились слухи о том, что Ольга Жарикова и Александр Гобозов помирились

«Я так надеялся и верил, что мы с тобой на всегда, что идеальной парой будем: дом детишки семья, ну, что ж мечты остались в прошлом, я не злюсь на тебя, я прощаю тебя, прости и ты любовь моя... этот цветок я заказал для тебя... Если хочешь можешь забрать...» - писал он.

Молодой человек публиковал на своей странице в соцсети Instagram совместные фотографии с девушкой и посвящал ей посты, в которых открыто намекал на то, что мечтает о воссоединении.А теперь пользователи обсуждают слухи о примирении Саши и Оли. Причем подробностей пока нет, но многие уверены в том, что ребята снова вместе.Впрочем, далеко не все обрадовались этой новости. По мнению некоторых поклонников Гобозова, Жарикова никогда его не любила, а лишь строила с ним отношения ради денег, славы и пиара.Стоит отметить, что также появилась неподтвержденная информация о том, что возлюбленные получили предложение снова вернуться в периметр, поэтому вполне возможно, что зрителям телепроекта «Дом-2» вновь придется наблюдать за отношениями этой пары.