Учёные: Малое и Большое Магелланово облака могли иметь третьего «компаньона»

Многие звёзды в облаке осуществляют вращение по часовой стрелке, однако отдельные светила вращаются в противоположном направлении. По мнению учёных, они являются осколками прочего космического образования. Компьютерное моделирование показало, что в случае слияния галактик, звезды могут действительно расположиться таким образом. Стоит отметить, что Магеллановы облака можно увидеть невооруженным глазом с Земли. Стоит отметить, что Большое облако размещается на расстоянии 160 тыс световых лет от нашей Солнечной системы. Расстояние до Малого облака составляет 200 тыс световых лет.Такое новое открытие объяснит парадокс, который ставил в тупик научных деятелей в течение многих лет. Учёные не могли понять, почему в Большом Магеллановом облаке звезды являются очень старыми или очень молодыми, без средних по возрасту светил. Звезды в больших скоплениях обычно формируются в похожих условиях, а также в один период времени. Исследователи отмечают, что возобновление процесса образования звезд большого перерыва может являться следствием слияния галактик.