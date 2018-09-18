Саша Черно считает, что во всех бедах на Острове любви виноваты призраки

«Может, мужчинами на нашем Острове тоже что-то движет? Уж больно идентичные истории: Лиля и Захарьяш, мы с Йосей, сейчас Тата с Валерой. Всегда есть на Острове тот, кто страдает и сходит с ума, бросаясь с кулаками», - заявила Черно.

«С легендой о призраке конечно же жить интереснее», «В мистику верю, но списывать распущенность, нелюбовь на потустороннее не склонна. То, что происходит у вас в замкнутом пространстве: вы сами, раскрываетесь со всех сторон, маски теряете. И не только мужчины, но и женщины. Причины надо искать в себе, без иллюзий», - высказывались пользователи Сети.

По словам Саши, местные жители острова часто рассказывают им о призраках, а также об определенных местах, которые славятся своей мистикой.Стоит отметить, что многие подписчики согласились с тем, что на Сейшелах некоторых участников как будто подменяют, они становятся слишком раздражительными и агрессивными, поэтому вполне возможно, что на них действительно влияет какая-то нечистая сила.Однако были и те, кто счел рассказ возлюбленной Иосифа Оганесяна полным бредом и посоветовал девушке заняться лечением головы, поскольку в здоровую, по их мнению, такие мысли не приходят.