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Саша Черно считает, что во всех бедах на Острове любви виноваты призраки

Участница телепроекта «Дом-2» Александра Черно рассказала своим подписчикам в социальной сети Instagram о призраках, которые водятся на Острове любви. Девушка обеспокоена неадекватным поведением коллег на сейшельской съемочной площадке и связывает его с мистическими существами, которые якобы там обитают.

По словам Саши, местные жители острова часто рассказывают им о призраках, а также об определенных местах, которые славятся своей мистикой.

Саша Черно считает, что во всех бедах на Острове любви виноваты призраки

«Может, мужчинами на нашем Острове тоже что-то движет? Уж больно идентичные истории: Лиля и Захарьяш, мы с Йосей, сейчас Тата с Валерой. Всегда есть на Острове тот, кто страдает и сходит с ума, бросаясь с кулаками», - заявила Черно.

Стоит отметить, что многие подписчики согласились с тем, что на Сейшелах некоторых участников как будто подменяют, они становятся слишком раздражительными и агрессивными, поэтому вполне возможно, что на них действительно влияет какая-то нечистая сила.

Саша Черно считает, что во всех бедах на Острове любви виноваты призраки

Однако были и те, кто счел рассказ возлюбленной Иосифа Оганесяна полным бредом и посоветовал девушке заняться лечением головы, поскольку в здоровую, по их мнению, такие мысли не приходят.

«С легендой о призраке конечно же жить интереснее», «В мистику верю, но списывать распущенность, нелюбовь на потустороннее не склонна. То, что происходит у вас в замкнутом пространстве: вы сами, раскрываетесь со всех сторон, маски теряете. И не только мужчины, но и женщины. Причины надо искать в себе, без иллюзий», - высказывались пользователи Сети.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 17:28
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