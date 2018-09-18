Саша Черно считает, что во всех бедах на Острове любви виноваты призраки
Участница телепроекта «Дом-2» Александра Черно рассказала своим подписчикам в социальной сети Instagram о призраках, которые водятся на Острове любви. Девушка обеспокоена неадекватным поведением коллег на сейшельской съемочной площадке и связывает его с мистическими существами, которые якобы там обитают.
По словам Саши, местные жители острова часто рассказывают им о призраках, а также об определенных местах, которые славятся своей мистикой.
Стоит отметить, что многие подписчики согласились с тем, что на Сейшелах некоторых участников как будто подменяют, они становятся слишком раздражительными и агрессивными, поэтому вполне возможно, что на них действительно влияет какая-то нечистая сила.
Однако были и те, кто счел рассказ возлюбленной Иосифа Оганесяна полным бредом и посоветовал девушке заняться лечением головы, поскольку в здоровую, по их мнению, такие мысли не приходят.
По словам Саши, местные жители острова часто рассказывают им о призраках, а также об определенных местах, которые славятся своей мистикой.
«Может, мужчинами на нашем Острове тоже что-то движет? Уж больно идентичные истории: Лиля и Захарьяш, мы с Йосей, сейчас Тата с Валерой. Всегда есть на Острове тот, кто страдает и сходит с ума, бросаясь с кулаками», - заявила Черно.
Стоит отметить, что многие подписчики согласились с тем, что на Сейшелах некоторых участников как будто подменяют, они становятся слишком раздражительными и агрессивными, поэтому вполне возможно, что на них действительно влияет какая-то нечистая сила.
Однако были и те, кто счел рассказ возлюбленной Иосифа Оганесяна полным бредом и посоветовал девушке заняться лечением головы, поскольку в здоровую, по их мнению, такие мысли не приходят.
«С легендой о призраке конечно же жить интереснее», «В мистику верю, но списывать распущенность, нелюбовь на потустороннее не склонна. То, что происходит у вас в замкнутом пространстве: вы сами, раскрываетесь со всех сторон, маски теряете. И не только мужчины, но и женщины. Причины надо искать в себе, без иллюзий», - высказывались пользователи Сети.